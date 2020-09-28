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    La Repubblica: 20-летняя футболистка «Лацио» вышла из девятимесячной комы, слушая голос Тотти

    Видеообращение бывшего футболиста сборной Италии Франческо Тотти помогло 20-летней футболистке «Лацио» Илении Матилли выйти из комы, пишет La Repubblica. Девушка была без сознания после попадания в ДТП.

    Тотти узнал о ситуации через общих знакомых и записал обращение со словами поддержки. Его голос включали снова и снова, и Матилли пришла в себя.

    • Спустя время девушке организовали встречу с Тотти.
    • Накануне итальянец отпраздновал 44-летие.
    • Тотти всю карьеру провел в «Роме».

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    Источник: La Repubblica

    Газета основана в 1976 году, входит в двойку самых популярных в Италии. Аудитория в твиттере - более 2 миллионов подписчиков.

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25

      BlackMurderDeco 5 минут назад

      Если б она узнала , что бавария взяла 4 кубка, встала б реще

      0
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      Рейтинг: +38

      1-3-5-2 48 минут назад

      как же ее зае...л этот голос, что она встала лишь бы его выключить

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +901

      VVadic 1 час назад

      А вот слушала бы стримы Навальмэна - уже бегала и забивала!

      1
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