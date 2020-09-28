La Repubblica: 20-летняя футболистка «Лацио» вышла из девятимесячной комы, слушая голос Тотти

Видеообращение бывшего футболиста сборной Италии Франческо Тотти помогло 20-летней футболистке «Лацио» Илении Матилли выйти из комы, пишет La Repubblica. Девушка была без сознания после попадания в ДТП.
Тотти узнал о ситуации через общих знакомых и записал обращение со словами поддержки. Его голос включали снова и снова, и Матилли пришла в себя.
- Спустя время девушке организовали встречу с Тотти.
- Накануне итальянец отпраздновал 44-летие.
- Тотти всю карьеру провел в «Роме».
Источник: La Repubblica
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