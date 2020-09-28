La Repubblica: 20-летняя футболистка «Лацио» вышла из девятимесячной комы, слушая голос Тотти

Видеообращение бывшего футболиста сборной Италии Франческо Тотти помогло 20-летней футболистке «Лацио» Илении Матилли выйти из комы, пишет La Repubblica. Девушка была без сознания после попадания в ДТП.

Тотти узнал о ситуации через общих знакомых и записал обращение со словами поддержки. Его голос включали снова и снова, и Матилли пришла в себя.