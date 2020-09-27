Серия А. «Рома» упустила победу над «Юве», Верету и Роналду оформили по дублю

В центральной игре второго тура Серии А «Рома» и «Ювентус» сыграли вничью – 2:2.

Дублем у римлян отметился полузащитник Жордан Верету, у туринцев два мяча на счету Криштиану Роналду.

«Ювентус» доигрывал матч в меньшинстве – на 62-й минуте вторую желтую карточку получил Адриан Рабьо.

Чемпионат Италии. Серия А. 2-й тур

Рома – Ювентус – 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Верету, 31 (с пенальти); 1:1 – Роналду, 44 (с пенальти); 2:1 – Верету, 45+1; 2:2 – Роналду, 69.

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