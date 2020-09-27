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    Серия А. «Рома» упустила победу над «Юве», Верету и Роналду оформили по дублю

    В центральной игре второго тура Серии А «Рома» и «Ювентус» сыграли вничью – 2:2.

    Дублем у римлян отметился полузащитник Жордан Верету, у туринцев два мяча на счету Криштиану Роналду.

    «Ювентус» доигрывал матч в меньшинстве – на 62-й минуте вторую желтую карточку получил Адриан Рабьо.

    Чемпионат Италии. Серия А. 2-й тур

    Рома – Ювентус – 2:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Верету, 31 (с пенальти); 1:1 – Роналду, 44 (с пенальти); 2:1 – Верету, 45+1; 2:2 – Роналду, 69.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    27.09.2020 23:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +352

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Каким был бы этот Ювентус без Роналду. Очень хочется чтобы не только Рон тащил, но и была нормальная командная игра

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      Рейтинг: +1282

      МВС 1 час назад

      Ничья в Риме достигнута благодаря Рону и двум промахам Джеко из более,чем выгодных позиции.иначе быть справедливому поражению.

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