Эмери проводит 800-й матч в карьере тренера

В третьем туре «Вильярреал» играет на выезде с «Барселоной» (идет 65-я минута, каталонцы ведут 4:0).

Эта игра стала 800-й в тренерской карьере Унаи Эмери.

В качестве главного тренера испанец провел три матча в «Вильярреале», 70 матчей в «Лорке», 84 – в «Альмерии», 26 – в «Спартаке», 78 – «Арсенале», 114 – «ПСЖ», 205 – «Севилье» и 220 – «Валенсии».