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    Эмери проводит 800-й матч в карьере тренера

    В третьем туре «Вильярреал» играет на выезде с «Барселоной» (идет 65-я минута, каталонцы ведут 4:0).

    Эта игра стала 800-й в тренерской карьере Унаи Эмери.

    В качестве главного тренера испанец провел три матча в «Вильярреале», 70 матчей в «Лорке», 84 – в «Альмерии», 26 – в «Спартаке», 78 – «Арсенале», 114 – «ПСЖ», 205 – «Севилье» и 220 – «Валенсии».

    • Эмери возглавил «Вильярреал» в июле, подписав с клубом трехлетний контракт.
    • Специалист тренировал «Спартак» в 2012 году.

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    Источник: Твиттер журналиста Педро Мартин

    Журналист COPE. Аудитория подписчиков в твиттере - более 114 тысяч читателей.

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