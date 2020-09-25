«Ротору» присудили техническое поражение в матче Кубка России со ставропольским «Динамо»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц объявил решение по несостоявшемуся матчу Кубка России между «Ротором» и ставропольским «Динамо».
«Сегодня было вынесено решение по несостоявшемуся матчу «Ротора» и ставропольского «Динамо». «Ротору» было присуждено техническое поражение», – сказал Григорьянц.
- Игру отменили из-за вспышки коронавируса в волгоградской команде.
- Для «Ротора» это третье техническое поражение. Ранее аналогичные решения были вынесены по матчам РПЛ с «Краснодаром» и «Ростовом».
- Клуб просил РФС перенести встречу с «Динамо» на резервную дату, но получил отказ.
Источник: «Р-Спорт»