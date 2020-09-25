«Ротору» присудили техническое поражение в матче Кубка России со ставропольским «Динамо»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц объявил решение по несостоявшемуся матчу Кубка России между «Ротором» и ставропольским «Динамо».

«Сегодня было вынесено решение по несостоявшемуся матчу «Ротора» и ставропольского «Динамо». «Ротору» было присуждено техническое поражение», – сказал Григорьянц.