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    «Ротору» присудили техническое поражение в матче Кубка России со ставропольским «Динамо»

    Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц объявил решение по несостоявшемуся матчу Кубка России между «Ротором» и ставропольским «Динамо».

    «Сегодня было вынесено решение по несостоявшемуся матчу «Ротора» и ставропольского «Динамо». «Ротору» было присуждено техническое поражение», – сказал Григорьянц.

    • Игру отменили из-за вспышки коронавируса в волгоградской команде.
    • Для «Ротора» это третье техническое поражение. Ранее аналогичные решения были вынесены по матчам РПЛ с «Краснодаром» и «Ростовом».
    • Клуб просил РФС перенести встречу с «Динамо» на резервную дату, но получил отказ.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 18:48
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2516

      absent32 2 минуты назад

      крепитесь волгоградцы. увы, в нашей стране все только рушится и ломается!

      0
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      Рейтинг: +14233

      slavutiq70 14 минут назад

      Вопрос,,,,Скорее всего в октябре все команды присядут на карантин,,,,,как быть с техническими???А то что присядут это однозначно,,,,Сегодня Сбербанк уже начал переводить своих сотрудников на удалёнку,,,вторая волна неизбежна,,,,Может и не стоило начинать этот чемпионат,,,,,что это вообще за футбол почти при пустых трибунах и такими техническими поражениями????Бред,,,,

      2
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      Рейтинг: +23

      BlackMurderDeco 26 минут назад

      Если я не попаду на матч ротор-рубин, я больше никогда не поеду на стадион

      2
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      Рейтинг: +11508

      Garrincha58 > BlackMurderDeco 1 минуту назад

      и правильно сделаешь

      0
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