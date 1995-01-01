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    ЦСКА будет в первой корзине при жеребьевке группового этапа ЛЕ

    ЦСКА гарантировал себе место в первой корзине при жеребьевке группового этапа Лиги Европы.

    Это стало возможно благодаря вылету из турнира «Бешикташа», который в третьем квалификационном раунде уступил «Риу Аве».

    • Жеребьевка состоится 2 октября в Швейцарии.
    • Первый матч группового этапа ЛЕ запланирован на 22 октября.
    • В прошлом сезоне ЦСКА не вышел в плей-офф Лиги Европы, заняв последнее место в квартете с «Эспаньолом», «Лудогорцем» и «Ференцварошем».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 15:17
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1852

      Boeung777 31 минуту назад

      Только бы помогло. Для наших команд это скорее минус.

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      Рейтинг: +4759

      Рубинище 42 минуты назад

      Ждём выхода из группы.

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      Рейтинг: +410

      Радио1000шумеров 43 минуты назад

      Хоть какая-то польза от португалов - Бакшиш на мороз выставили.

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      Рейтинг: +1714

      Бомбардиръ 47 минут назад

      ЦСКА Всегда Будет Первым)

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      Рейтинг: +9996

      Skull_Boy 1 час назад

      Не сильно поможет и уже полно средних команд вылетело, которые раньше играли в ЛЧ, а теперь от них только одно название, например как было в прошлом сезоне у ЦСКА

      0
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      Рейтинг: +3252

      InterMilLano1908 > Skull_Boy 58 минут назад

      В том году состав был прямо вообще ни о чем, после игр с Реалом на радостях все сдулись. Если посмотреть нынешний ЦСКА то это пока самая красиво играющая команда в РПЛ

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