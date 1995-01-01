ЦСКА будет в первой корзине при жеребьевке группового этапа ЛЕ

Только бы помогло. Для наших команд это скорее минус.
ЦСКА гарантировал себе место в первой корзине при жеребьевке группового этапа Лиги Европы.
Это стало возможно благодаря вылету из турнира «Бешикташа», который в третьем квалификационном раунде уступил «Риу Аве».
- Жеребьевка состоится 2 октября в Швейцарии.
- Первый матч группового этапа ЛЕ запланирован на 22 октября.
- В прошлом сезоне ЦСКА не вышел в плей-офф Лиги Европы, заняв последнее место в квартете с «Эспаньолом», «Лудогорцем» и «Ференцварошем».