Октябрьские матчи сборной России в Лиге наций пройдут без зрителей

Сборная России сыграет октябрьские матчи Лиги наций при пустых трибунах, рассказал член исполкома УЕФА Алексей Сорокин.

«Лига наций пока будет проводиться без зрителей. Многое будет зависеть от того, как сегодня пройдет матч за Суперкубок УЕФА. Если все будет нормально, то у меня есть ощущение, что можно будет вернуться к обсуждению по играм Лиги наций.

По моим ощущениям, речь может идти о пересмотре в ноябре, не раньше, а октябрьские матчи останутся как есть», – сообщил Сорокин.