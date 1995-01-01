«СЭ»: Кузяев ответит «Локомотиву» в пятницу

Полузащитник сборной России Далер Кузяев почти договорился о контракте с «Локомотивом».

По информации «Спорт-Экспресса», футболист даст ответ московскому клуб в пятницу.

Как писал Metaratings, «Локомотив» готов предложить Кузяеву зарплату в 3 миллиона евро в год и выплатить ему подписной бонус в 2-3 миллиона.