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    «СЭ»: Кузяев ответит «Локомотиву» в пятницу

    Полузащитник сборной России Далер Кузяев почти договорился о контракте с «Локомотивом».

    По информации «Спорт-Экспресса», футболист даст ответ московскому клуб в пятницу.

    Как писал Metaratings, «Локомотив» готов предложить Кузяеву зарплату в 3 миллиона евро в год и выплатить ему подписной бонус в 2-3 миллиона.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4751

      Рубинище 26 минут назад

      Локо предложил просто идеальные условия, и им он больше нужен, чем Зениту. Усиление будет однозначное, +паспорт. К ЛЧ он просто необходим.

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