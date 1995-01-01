«СЭ»: Кузяев ответит «Локомотиву» в пятницу

Локо предложил просто идеальные условия, и им он больше нужен, чем Зениту. Усиление будет однозначное, +паспорт. К ЛЧ он просто необходим.
Полузащитник сборной России Далер Кузяев почти договорился о контракте с «Локомотивом».
По информации «Спорт-Экспресса», футболист даст ответ московскому клуб в пятницу.
Как писал Metaratings, «Локомотив» готов предложить Кузяеву зарплату в 3 миллиона евро в год и выплатить ему подписной бонус в 2-3 миллиона.
- Контракт 27-летнего игрока с «Зенитом» истек 1 августа.
- Ранее сообщалось, что Кузяев может стать одноклубником Миранчука в «Аталанте».