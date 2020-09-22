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Бартомеу не хочет отпускать Суареса в «Атлетико» бесплатно

22 сентября 2020, 16:26
8

Переход нападающего «Барселоны» Луиса Суареса в мадридский «Атлетико» находится под угрозой срыва, сообщает AS.

Президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу внес «Атлетико» в список клубов, в которые «Барселона» не собирается отпускать Суареса в качестве свободного агента. Бартомеу хочет, чтобы «Атлетико» заплатил за трансфер уругвайца. Переговоры клубов приостановлены.

  • Изначально Суарес хотел получить от «Барселоны» 25 миллионов евро компенсации.
  • Суарес перешел в «Барселону» в 2014 году.
  • Его контракт, о разрыве которого он уже договорился с клубом, истекает в июне 2021 года.

Источник: AS
Испания. Примера Атлетико Барселона Суарес Луис Бартомеу Жозеп
Комментарии (8)
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fiksic55
1600782455
ААААААААААААААААААААА НЕМОГУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ!!!!!!!!!(фанат барселоны)извините.......
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dinar7777dinar
1600782904
бартомеу тварина у тебя уже никто играть не хочешь ! уйди мразь !
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Бухбух
1600784107
Брать бесплатно Бартомеу любит, а вот как отдавать - сразу палки в колеса.
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Cules2013
1600786990
Я бы не хотел видеть Суареса в стане прямых конкурентов. И дело не в голах, очках и т.п., а просто в том, что он легенда клуба. Но не таким же макаром его тупо туда не пускать. Тем более Бартомеу это делает ради денег, а не престижа, приницпа или ещё чего-то. Стало окончательно очевидно, что Жозеп нахренячил там финансовых махинаций, и теперь старается со всех сусек бабло наскрести, чтобы закрыть дыры в бюджете. Поэтому и такой бред пошёл, что ни одного евро никому не уступим.
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Hektor 84
1600789263
Расторгнет контракт без компенсации. Эту компенсацию может не в таком размере ему компенсирует Атлетико. Чего добивается Бартомеу? По ходу он в агонии или в горячке уже не знает что придумать, что еще вытворить. Развалил команду наухнарь, теперь осознает что уже глубоко в ж о п е и репутацию свою испортил, но не может найти правильного решения. А правильное решение самому уйти в отставку. И дать другим пока еще не поздно исправить ситуацию.
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алдан2014
1600792329
Народ Каталонии,гоните этого Бартоломеу ,развалил великий клуб,что даже Месси решил удрать
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zhozefina.lewa
1600801515
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