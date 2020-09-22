Бартомеу не хочет отпускать Суареса в «Атлетико» бесплатно

Я бы не хотел видеть Суареса в стане прямых конкурентов. И дело не в голах, очках и т.п., а просто в том, что он легенда клуба. Но не таким же макаром его тупо туда не пускать. Тем более Бартомеу это делает ради денег, а не престижа, приницпа или ещё чего-то.
Стало окончательно очевидно, что Жозеп нахренячил там финансовых махинаций, и теперь старается со всех сусек бабло наскрести, чтобы закрыть дыры в бюджете. Поэтому и такой бред пошёл, что ни одного евро никому не уступим.
Переход нападающего «Барселоны» Луиса Суареса в мадридский «Атлетико» находится под угрозой срыва, сообщает AS.
Президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу внес «Атлетико» в список клубов, в которые «Барселона» не собирается отпускать Суареса в качестве свободного агента. Бартомеу хочет, чтобы «Атлетико» заплатил за трансфер уругвайца. Переговоры клубов приостановлены.
- Изначально Суарес хотел получить от «Барселоны» 25 миллионов евро компенсации.
- Суарес перешел в «Барселону» в 2014 году.
- Его контракт, о разрыве которого он уже договорился с клубом, истекает в июне 2021 года.