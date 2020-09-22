Бартомеу не хочет отпускать Суареса в «Атлетико» бесплатно

Переход нападающего «Барселоны» Луиса Суареса в мадридский «Атлетико» находится под угрозой срыва, сообщает AS.

Президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу внес «Атлетико» в список клубов, в которые «Барселона» не собирается отпускать Суареса в качестве свободного агента. Бартомеу хочет, чтобы «Атлетико» заплатил за трансфер уругвайца. Переговоры клубов приостановлены.