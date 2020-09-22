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    Бартомеу не хочет отпускать Суареса в «Атлетико» бесплатно

    Переход нападающего «Барселоны» Луиса Суареса в мадридский «Атлетико» находится под угрозой срыва, сообщает AS.

    Президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу внес «Атлетико» в список клубов, в которые «Барселона» не собирается отпускать Суареса в качестве свободного агента. Бартомеу хочет, чтобы «Атлетико» заплатил за трансфер уругвайца. Переговоры клубов приостановлены.

    • Изначально Суарес хотел получить от «Барселоны» 25 миллионов евро компенсации.
    • Суарес перешел в «Барселону» в 2014 году.
    • Его контракт, о разрыве которого он уже договорился с клубом, истекает в июне 2021 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

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    Сегодня, 16:26
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10538

      Cules2013 33 минуты назад

      Я бы не хотел видеть Суареса в стане прямых конкурентов. И дело не в голах, очках и т.п., а просто в том, что он легенда клуба. Но не таким же макаром его тупо туда не пускать. Тем более Бартомеу это делает ради денег, а не престижа, приницпа или ещё чего-то.
      Стало окончательно очевидно, что Жозеп нахренячил там финансовых махинаций, и теперь старается со всех сусек бабло наскрести, чтобы закрыть дыры в бюджете. Поэтому и такой бред пошёл, что ни одного евро никому не уступим.

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      Рейтинг: +2242

      Бухбух 1 час назад

      Брать бесплатно Бартомеу любит, а вот как отдавать - сразу палки в колеса.

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      Рейтинг: +3666

      dinar7777dinar 1 час назад

      бартомеу тварина у тебя уже никто играть не хочешь ! уйди мразь !

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      Рейтинг: +15

      fiksic55 1 час назад

      ААААААААААААААААААААА НЕМОГУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ!!!!!!!!!(фанат барселоны)извините.......

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