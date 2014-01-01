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    АПЛ. «Манчестер Сити» в гостях обыграл «Вулверхэмптон», «Астон Вилла» одолела «Шеффилд Юнайтед»

    В понедельник состоялись два заключительных матча второго тура АПЛ.

    «Астон Вилла» дома добилась минимальной победы над «Шеффилд Юнайтед» благодаря голу Эзри Консы.

    «Манчестер Сити» на выезде взял верх над «Вулверхэмптоном». У гостей отличились Кевин Де Брюйне, Фил Фоден и Габриэль Жезус, в составе хозяев поля забил Рауль Хименес.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 2-й тур

    Астон Вилла – Шеффилд Юнайтед – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Конса, 63

    Удаление: нет – Иган, 12.

    Вулверхэмптон – Манчестер Сити – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Де Брюйне (с пенальти) – 20; 0:2 – Фоден, 32; 1:2 – Хименес, 78; 1:3 – Жезус, 90+5.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2342

      SarJr 34 минуты назад

      сити отскочил слегка. первый тайм они по делу выиграли. а во втором волки столько моментов имели и просрали.....

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