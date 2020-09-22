АПЛ. «Манчестер Сити» в гостях обыграл «Вулверхэмптон», «Астон Вилла» одолела «Шеффилд Юнайтед»

В понедельник состоялись два заключительных матча второго тура АПЛ.
«Астон Вилла» дома добилась минимальной победы над «Шеффилд Юнайтед» благодаря голу Эзри Консы.
«Манчестер Сити» на выезде взял верх над «Вулверхэмптоном». У гостей отличились Кевин Де Брюйне, Фил Фоден и Габриэль Жезус, в составе хозяев поля забил Рауль Хименес.
Чемпионат Англии. АПЛ. 2-й тур
Астон Вилла – Шеффилд Юнайтед – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Конса, 63
Удаление: нет – Иган, 12.
Вулверхэмптон – Манчестер Сити – 1:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Де Брюйне (с пенальти) – 20; 0:2 – Фоден, 32; 1:2 – Хименес, 78; 1:3 – Жезус, 90+5.
Источник: «Бомбардир»