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    Агент: «Идут переговоры о новом контракте Рассказова со «Спартаком»

    «Спартак» предложил правому защитнику Николаю Рассказову новый контракт (нынешний – до лета). Информацию сообщил агент игрока Валериюс Мижигурскис.

    «Клуб сделал предложение. Идут переговоры», – сказал представитель Рассказова «Чемпионату».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10982

      derrik2000 9 минут назад

      Я думаю, что эти переговоры руководство Спартака ведёт для того, чтобы Рассказова ПРОДАТЬ в трансферное (это или следующее) окно и не позволить, чтобы он ушёл бесплатно.
      Коммерческий интерес, так сказать...

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      Рейтинг: +2870

      maygli 24 минуты назад

      Перейдя в основу, он думал "всё! дело сделано" и расслабился. А надо было работать, работать и работать ещё больше. Ну думаю он это понял и постарается это доказать в Спартаке-2.

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      Рейтинг: +24772

      oyabun 2 часа назад

      Очередная серия? Посмотрим чем закончится..

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      Рейтинг: +854

      Spartak №1 2 часа назад

      Идут слухи об Орье, и Маслов уже возмужал, окреп ии набирается опыта. Нужен ли теперь Коля Спартаку.. Своим отношением к делу он показал и другим клубам РПЛ что с ним иметь дело как-то не надежно

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