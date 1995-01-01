Агент: «Идут переговоры о новом контракте Рассказова со «Спартаком»

Я думаю, что эти переговоры руководство Спартака ведёт для того, чтобы Рассказова ПРОДАТЬ в трансферное (это или следующее) окно и не позволить, чтобы он ушёл бесплатно.
Коммерческий интерес, так сказать...
«Спартак» предложил правому защитнику Николаю Рассказову новый контракт (нынешний – до лета). Информацию сообщил агент игрока Валериюс Мижигурскис.
«Клуб сделал предложение. Идут переговоры», – сказал представитель Рассказова «Чемпионату».
- «Спартак» планирует на позицию Рассказова купить Сержа Орье из «Тоттенхэма».
- Ранее была информация, что Рассказовым интересуются «Локомотив» и «Динамо».
- С молодежкой «Спартака» он взял чемпионат России в 2017 году.