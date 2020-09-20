Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Локомотив» обыграл «Тамбов», прервав пятиматчевую серию без побед

РПЛ. «Локомотив» обыграл «Тамбов», прервав пятиматчевую серию без побед

20 сентября 2020, 20:58
25

«Локомотив» в 8-м туре РПЛ принимал «Тамбов» и победил со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре забил форвард Федор Смолов, отличившийся впервые за месяц. Для москвичей эта победа стала первой за последние шесть туров.

Команда Марко Николича набрала 12 очков и поднялась на шестое место, «Тамбов» идет 13-м.

Чемпионат России. РПД. 8-й тур

Локомотив – Тамбов – 1:0 (1:0)

«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Чорлука, Мурило, Живоглядов, Миранчук (Куликов, 90+2), Магкеев, Крыховяк, Смолов (Рыбчинский, 90+2), Эдер (Лисакович, 72), Камано (Жемалетдинов, 64).

«Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Ойеволе (Таказов, 43), Грицаенко, Шляков, Каплиенко, Чуперка, Карасев (Костюков, 46), Тетрашвили, Обухов, Панченко (Карапетян, 75).

Гол: 1:0 – Смолов, 7.

Предупреждения: Крыховяк, 47; Эдер, 55; Живоглядов, 61; Магкеев, 67; Жемалетдинов, 86 – Шляков, 41; Рыжиков, 66.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Тамбов Смолов Федор
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногорск_Фан
1600624982
Напоминало чемпионат по спортивной ходьбе. Скорости не лигочемпионские. И тем более дома, с говоря уважительно - середняком.
Ответить
Мага 13
1600625116
болел Локо с победой! даже Смолов сегодня забил, три очка принес команде, в кои-то веки Федя красавчик)
Ответить
derrik2000
1600625177
Локомотив НИКАКОЙ! Даже дома с Тамбовом. Движения на поле больше напоминали вольные упражнения с мячом на свежем воздухе, чередующиеся с лёгкими пробежками. А, ведь, в Лиге чемпионов играть... (((
Ответить
Кузьмич на трибуне
1600625362
Начнём с того, что Тамбов -это ещё не лидер, а скорее всего команда , которая будет бороться за выживание. Победа 1:0 это не разгром. Играли дома, а не на выезде. За такой результат худенькая троечка.
Ответить
PAREVG.
1600625408
Локо с победой!!! С такой игрой в ЛЧ делать нечего.
Ответить
Январь 59
1600625819
Всех болельщиков Локо с победой. Пусть и невзрачная, путь 1:0 но победа. С одной стороны может и правильно , не нужно открывать все козыри перед ЛЧ.
Ответить
paracetamol
1600626386
Очередная унылая игра, позор Кикнадзе!
Ответить
житель СПб
1600626752
Победили, это хорошо, но безрадостно играли... Хоть Федя забивать начал, да и Антон в этом голе - молодец! Тут мило про козыри пошутили - посмотрим.
Ответить
knikos
1600628556
Мдаааа , с такой игрой в ЛЧ ...Что Зенит , что ЛОко ... одна хрень
Ответить
zigbert
1600629698
Локомотив с победой! Трудная получилась она у команды. Тамбов не сидел в обороне и имел несколько голевых моментов. Ну и Локомотив мог увеличить счет.
Ответить
Главные новости
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Все новости
Все новости
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
1
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
7
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
6
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
10
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
Вчера, 16:04
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+