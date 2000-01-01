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    РПЛ. «Локомотив» обыграл «Тамбов», прервав пятиматчевую серию без побед

    «Локомотив» в 8-м туре РПЛ принимал «Тамбов» и победил со счетом 1:0.

    Единственный мяч в игре забил форвард Федор Смолов, отличившийся впервые за месяц. Для москвичей эта победа стала первой за последние шесть туров.

    Команда Марко Николича набрала 12 очков и поднялась на шестое место, «Тамбов» идет 13-м.

    Чемпионат России. РПД. 8-й тур

    Локомотив – Тамбов – 1:0 (1:0)

    «Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Чорлука, Мурило, Живоглядов, Миранчук (Куликов, 90+2), Магкеев, Крыховяк, Смолов (Рыбчинский, 90+2), Эдер (Лисакович, 72), Камано (Жемалетдинов, 64).

    «Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Ойеволе (Таказов, 43), Грицаенко, Шляков, Каплиенко, Чуперка, Карасев (Костюков, 46), Тетрашвили, Обухов, Панченко (Карапетян, 75).

    Гол: 1:0 – Смолов, 7.

    Предупреждения: Крыховяк, 47; Эдер, 55; Живоглядов, 61; Магкеев, 67; Жемалетдинов, 86 – Шляков, 41; Рыжиков, 66.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:58
    Комментарии13
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      Рейтинг: +8316

      paracetamol 6 минут назад

      Очередная унылая игра, позор Кикнадзе!

      2
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      Рейтинг: +955

      Январь 59 15 минут назад

      Всех болельщиков Локо с победой. Пусть и невзрачная, путь 1:0 но победа. С одной стороны может и правильно , не нужно открывать все козыри перед ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +10955

      derrik2000 > Январь 59 9 минут назад

      А шо, какие-то "козыри" есть?
      )))))

      1
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      Рейтинг: +1540

      PAREVG. 22 минуты назад

      Локо с победой!!!
      С такой игрой в ЛЧ делать нечего.

      2
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      Рейтинг: +1895

      Кузьмич на трибуне 23 минуты назад

      Начнём с того, что Тамбов -это ещё не лидер, а скорее всего команда , которая будет бороться за выживание. Победа 1:0 это не разгром. Играли дома, а не на выезде. За такой результат худенькая троечка.

      0
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      Рейтинг: +10955

      derrik2000 26 минут назад

      Локомотив НИКАКОЙ!
      Даже дома с Тамбовом.
      Движения на поле больше напоминали вольные упражнения с мячом на свежем воздухе, чередующиеся с лёгкими пробежками.
      А, ведь, в Лиге чемпионов играть... (((

      2
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      Рейтинг: +25

      Costazzz > derrik2000 25 минут назад

      манну копят.

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      Рейтинг: +3240

      afw13 27 минут назад

      болел Локо с победой! даже Смолов сегодня забил, три очка принес команде, в кои-то веки Федя красавчик)

      2
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      Рейтинг: +337

      Красногорск_Фан 29 минут назад

      Напоминало чемпионат по спортивной ходьбе. Скорости не лигочемпионские. И тем более дома, с говоря уважительно - середняком.

      1
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      Рейтинг: +400

      SinyaaPyll 32 минуты назад

      Ну чё, хейтеры Николича? теперь что скажете?

      -1
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      Рейтинг: +25

      Costazzz > SinyaaPyll 24 минуты назад

      ЮПВЕ

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      ...
      Рейтинг: +1895

      Кузьмич на трибуне > SinyaaPyll 18 минут назад

      А сказать то и нечего. Так себе. невнятная победа над аутсайдером дома 1:0 - это не победа, это три очка и не более того. А чем можете похвастать вы? Расскажите нам о головокружительных комбинациях, стремительных контратаках, шквальных обстрелах ворот,может голов назабивали до неприличного много?

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      Рейтинг: +269

      Антисемит > SinyaaPyll 27 секунд назад

      Ты из какой параллельной реальности пишешь? В вашем мире хейтят Николича? =)
      В нашем мире к нему никаких претензий ни у кого нет. Все вопросы к кикнадзе и мещерякову.

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