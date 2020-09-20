РПЛ. «Локомотив» обыграл «Тамбов», прервав пятиматчевую серию без побед

«Локомотив» в 8-м туре РПЛ принимал «Тамбов» и победил со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре забил форвард Федор Смолов, отличившийся впервые за месяц. Для москвичей эта победа стала первой за последние шесть туров.

Команда Марко Николича набрала 12 очков и поднялась на шестое место, «Тамбов» идет 13-м.

Чемпионат России. РПД. 8-й тур

Локомотив – Тамбов – 1:0 (1:0)

«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Чорлука, Мурило, Живоглядов, Миранчук (Куликов, 90+2), Магкеев, Крыховяк, Смолов (Рыбчинский, 90+2), Эдер (Лисакович, 72), Камано (Жемалетдинов, 64).

«Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Ойеволе (Таказов, 43), Грицаенко, Шляков, Каплиенко, Чуперка, Карасев (Костюков, 46), Тетрашвили, Обухов, Панченко (Карапетян, 75).

Гол: 1:0 – Смолов, 7.

Предупреждения: Крыховяк, 47; Эдер, 55; Живоглядов, 61; Магкеев, 67; Жемалетдинов, 86 – Шляков, 41; Рыжиков, 66.

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