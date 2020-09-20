Колашинаца предложили «Роме» и «Наполи»

«Арсенал» готов отпустить защитника Сеада Колашинаца. По информации Николо Скиры, в последние дни футболиста предложили «Роме» и «Наполи».

Также заинтересованность в игроке проявляет «Байер». Колашинац ранее выступал в Бундеслиге за «Шальке».