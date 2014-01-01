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    Колашинаца предложили «Роме» и «Наполи»

    «Арсенал» готов отпустить защитника Сеада Колашинаца. По информации Николо Скиры, в последние дни футболиста предложили «Роме» и «Наполи».

    Также заинтересованность в игроке проявляет «Байер». Колашинац ранее выступал в Бундеслиге за «Шальке».

    • Босниец стоит на рынке 16 миллионов евро.
    • Его контракт действует до 2022 года.
    • Колашинац брал с «Арсеналом» Кубок Англии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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