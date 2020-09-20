Колашинаца предложили «Роме» и «Наполи»

«Арсенал» готов отпустить защитника Сеада Колашинаца. По информации Николо Скиры, в последние дни футболиста предложили «Роме» и «Наполи».
Также заинтересованность в игроке проявляет «Байер». Колашинац ранее выступал в Бундеслиге за «Шальке».
- Босниец стоит на рынке 16 миллионов евро.
- Его контракт действует до 2022 года.
- Колашинац брал с «Арсеналом» Кубок Англии.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.