Sportime: АЕК хочет купить Бакаева у «Спартака»

АЕК рассматривает вопрос о покупке полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, утверждает Sportime.
Отмечается, что российский футболист впервые сыграл в основном составе «Спартака» при Массимо Каррере, который сейчас тренирует АЕК. Взаимоотношения Карреры с Бакаевым якобы могут положительно повлиять на сделку.
- Бакаев под руководством Карреры сыграл всего 6 матчей, из них три – в основном составе.
Источник: Sportime
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