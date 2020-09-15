Sportime: АЕК хочет купить Бакаева у «Спартака»

АЕК рассматривает вопрос о покупке полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, утверждает Sportime.

Отмечается, что российский футболист впервые сыграл в основном составе «Спартака» при Массимо Каррере, который сейчас тренирует АЕК. Взаимоотношения Карреры с Бакаевым якобы могут положительно повлиять на сделку.