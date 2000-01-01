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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Sportime: АЕК хочет купить Бакаева у «Спартака»

    АЕК рассматривает вопрос о покупке полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, утверждает Sportime.

    Отмечается, что российский футболист впервые сыграл в основном составе «Спартака» при Массимо Каррере, который сейчас тренирует АЕК. Взаимоотношения Карреры с Бакаевым якобы могут положительно повлиять на сделку.

    • Бакаев под руководством Карреры сыграл всего 6 матчей, из них три – в основном составе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sportime

    Sportime - греческая ежедневная газета о спорте. Аудитория в фейсбуке - 30 тыс. подписчиков.

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    Сегодня, 16:20
    Комментарии28
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1902

      Из Твери Леха 16 секунд назад

      бакаева в аек, а карерру в спартак?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6315

      Сильвербой 23 минуты назад

      В условиях нынешнего лимита, его не отдадут...Хотя толку от него никакого!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +8083

      Persona_non_Grata > Сильвербой 5 минут назад

      " «Спартак»: «Бакаев – один из ключевых игроков " - противоречие , но я склонен больше доверять профессионалам , а значит не тебе )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +318

      Вальдемар IV 40 минут назад

      срачтв теперь будет все матчи аека показывать только потому что там каррера, вот секта как поехала

      2
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    • ...
      Рейтинг: +13192

      silver29 1 час назад

      Может вернем лучше Карреру ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8083

      Persona_non_Grata > silver29 8 минут назад

      Я - ЗА !!! ( хотя и интересно посмотреть , что получится у Тедеско , но пока суть да дело ... )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      vmonomah17 1 час назад

      Уже реально смешно слышать, как иностранные клубы хотят наших футболистов купить))) никто из под мамкиной сиськи не уедет американскую мечту осуществлять

      3
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      ...
      Рейтинг: +3939

      sochi-2013 > vmonomah17 1 час назад

      "Не были мы ни в какой Таити, нас и здесь неплохо кормят"

      2
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      ...
      Рейтинг: +2387

      vsespartak01 > sochi-2013 1 час назад

      верно!!!!!

      0
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      Рейтинг: +7022

      piligrim1986 1 час назад

      а бабосы есть у них?

      1
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      ...
      Рейтинг: +844

      Спартак гуно знают все > piligrim1986 1 час назад

      У меня есть. Я заплачу. Споешь, станцуешь, в говне поваляешься?
      =)))))

      -1
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      Рейтинг: +2387

      vsespartak01 > Спартак гуно знают все 1 час назад

      админы!!!когда вы уберете отсюда это овнище?неужели не видите и чувствуете его вонь?

      1
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      ...
      Рейтинг: +8083

      Persona_non_Grata > vsespartak01 8 минут назад

      СВОЯ вонь видимо не пахнет (((

      1
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      ...
      Рейтинг: +4186

      "supermax" > vsespartak01 7 минут назад

      они в этом говнище сами живут...потому и разводят)) давно же ясно

      1
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      ...
      Рейтинг: -170

      Спартач80 > Спартак гуно знают все 5 минут назад

      Ты можешь только заплакать,бомжиха галимая.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9

      lidaratatueva 1 час назад

      Девушки ищут мужчин для секса, здесь все анонимно и бесплатно, без разводняков и проституток, вот сам убедись ---- https://bit.vodka/seks

      0
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      ...
      Рейтинг: +844

      Спартак гуно знают все > lidaratatueva 1 час назад

      И это раздел СпартаГа.
      =)))))
      Сюда зайдешь - одни проститутки и пиТрасовские!
      =))))))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +222

      99-й 1 час назад

      Откуда у Аека десятка то найдется? дешевле номинала врядли сдадут

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10747

      derrik2000 2 часа назад

      Хотят - купят.
      А пока ещё только "рассматривают вопрос".

      2
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      ...
      Рейтинг: +2387

      vsespartak01 > derrik2000 1 час назад

      давай его еще продадим и наберем петковичей рош и на 7-8е место уйдем!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +844

      Спартак гуно знают все > vsespartak01 1 час назад

      Давай приходите к ПиТарасовской.
      Все вы, болельщики, заработайте на хороший трансфер!
      =)))))))))))))))))

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +844

      Спартак гуно знают все 2 часа назад

      А что, мусор теперь продается?
      =)))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2387

      vsespartak01 > Спартак гуно знают все 2 часа назад

      а что ты овно еще здесь?а я забыл!твой друг в админах вот ты и воняешь здесь?тьфуууууууууууууу!

      1
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      ...
      Рейтинг: +844

      Спартак гуно знают все > vsespartak01 1 час назад

      Рот помой, вонять не будет!
      =))))

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2387

      vsespartak01 > Спартак гуно знают все 1 час назад

      знаешь у меня все чисто!а вот ты раз постоянно об этом твердишь-говенная твоя душа-свой никогда не моешь!вот и .............да не мой ты!кому насрать на твое хлюпало?!кому такая падаль нужна?

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      Рейтинг: +844

      Спартак гуно знают все > vsespartak01 1 час назад

      =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
      ___________________________________
      Тащите колпак клоуна, ты его заслужил!
      =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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