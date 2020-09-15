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Sportime: АЕК хочет купить Бакаева у «Спартака»

15 сентября 2020, 16:20
28

АЕК рассматривает вопрос о покупке полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, утверждает Sportime.

Отмечается, что российский футболист впервые сыграл в основном составе «Спартака» при Массимо Каррере, который сейчас тренирует АЕК. Взаимоотношения Карреры с Бакаевым якобы могут положительно повлиять на сделку.

  • Бакаев под руководством Карреры сыграл всего 6 матчей, из них три – в основном составе.

Источник: Sportime

Sportime - греческая ежедневная газета о спорте. Аудитория в фейсбуке - 30 тыс. подписчиков.

Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига Спартак Бакаев Зелимхан Каррера Массимо
Комментарии (28)
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seth343
1600176588
Это хорошая новость для Томика))))))
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derrik2000
1600177221
Хотят - купят. А пока ещё только "рассматривают вопрос".
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99-й
1600177925
Откуда у Аека десятка то найдется? дешевле номинала врядли сдадут
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piligrim1986
1600178925
а бабосы есть у них?
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vmonomah17
1600179180
Уже реально смешно слышать, как иностранные клубы хотят наших футболистов купить))) никто из под мамкиной сиськи не уедет американскую мечту осуществлять
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Вальдемар IV
1600182318
срачтв теперь будет все матчи аека показывать только потому что там каррера, вот секта как поехала
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Сильвербой
1600183312
В условиях нынешнего лимита, его не отдадут...Хотя толку от него никакого!!!
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vka1970
1600186223
Каррера уже публично заявил, что эта информация не соответствует действительности, а проще говоря абсолютная неправда.
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vsespartak01
1600188427
привет клоно ****** аларму пупсоиду,основному **********!скоро сам шакал со своими алармами высрет!
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paracetamol
1600191758
Я бы продал бесполезного!
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