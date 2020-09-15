АПЛ. «Челси» и «Вулверхэмптон» стартовали с гостевых побед

В понедельник состоялись два матча первого тура английской Премьер-лиги.
«Вулверхэмптон» на выезде выиграл у «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0 благодаря голам Рауля Хименеса и Ромена Сайсса.
«Челси» в гостях победил «Брайтон» со счетом 3:1. В составе лондонской команды отличились Жоржиньо, Рис Джеймс и Курт Зума, у хозяев забил Леандро Троссард.
Чемпионат Англии. АПЛ. 1-й тур
Шеффилд Юнайтед – Вулверхэмптон – 0:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Хименес, 3; 0:2 – Сайсс, 6.
Голы: 0:1 – Жоржиньо (с пенальти), 23; 1:1 – Троссард, 54; 1:2 – Джеймс, 56; 1:3 – Зума, 66.
Источник: «Бомбардир»