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    АПЛ. «Челси» и «Вулверхэмптон» стартовали с гостевых побед

    В понедельник состоялись два матча первого тура английской Премьер-лиги.

    «Вулверхэмптон» на выезде выиграл у «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0 благодаря голам Рауля Хименеса и Ромена Сайсса.

    «Челси» в гостях победил «Брайтон» со счетом 3:1. В составе лондонской команды отличились Жоржиньо, Рис Джеймс и Курт Зума, у хозяев забил Леандро Троссард.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 1-й тур

    Шеффилд Юнайтед – Вулверхэмптон – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Хименес, 3; 0:2 – Сайсс, 6.

    Брайтон – Челси – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Жоржиньо (с пенальти), 23; 1:1 – Троссард, 54; 1:2 – Джеймс, 56; 1:3 – Зума, 66.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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