Семак: «Все игроки «Зенита», кроме Дриусси и Лунева, готовятся к матчу с «Арсеналом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о готовности игроков петербургской команды к матчу седьмого тура РПЛ против «Арсенала».

– Есть игроки, которые вернулись из расположения сборных. Они в разном состоянии. Кто-то играл, кто-то нет. Понятно, что это – дополнительная нагрузка, и психологическая, и физическая. Наша задача – привести всех в нормальное состояние. Через пару дней посмотрим, кто как выглядит.

– Все ли будут готовы к игре с «Арсеналом»?

– Кроме Дриусси и Лунева, которые продолжают восстановление, все остальные готовятся к матчу.