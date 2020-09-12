Семак: «Все игроки «Зенита», кроме Дриусси и Лунева, готовятся к матчу с «Арсеналом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о готовности игроков петербургской команды к матчу седьмого тура РПЛ против «Арсенала».
– Есть игроки, которые вернулись из расположения сборных. Они в разном состоянии. Кто-то играл, кто-то нет. Понятно, что это – дополнительная нагрузка, и психологическая, и физическая. Наша задача – привести всех в нормальное состояние. Через пару дней посмотрим, кто как выглядит.
– Все ли будут готовы к игре с «Арсеналом»?
– Кроме Дриусси и Лунева, которые продолжают восстановление, все остальные готовятся к матчу.
- Матч «Зенит» – «Арсенал» состоится в понедельник, 14 сентября.
- Начало игры – в 18:30 по московскому времени.
- По информации Metaratings, защитник Ярослав Ракицкий получил травму на тренировке.
Источник: Официальный сайт «Зенита»