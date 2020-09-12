Metaratings: Ракицкий травмировался на тренировке «Зенита»

Участие защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого в матче седьмого тура РПЛ против «Арсенала» находится под вопросом.

По информации Metaratings, украинец получил на тренировке повреждение, степень серьезности которого пока неизвестна.

Из-за этого в пятницу 31-летний футболист тренировался по индивидуальной программе.