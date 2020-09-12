Metaratings: Ракицкий травмировался на тренировке «Зенита»

Участие защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого в матче седьмого тура РПЛ против «Арсенала» находится под вопросом.
По информации Metaratings, украинец получил на тренировке повреждение, степень серьезности которого пока неизвестна.
Из-за этого в пятницу 31-летний футболист тренировался по индивидуальной программе.
- Матч «Зенит» – «Арсенал» состоится в понедельник в 18:30 по московскому времени.
- Ракицкий в этом сезоне провел шесть игр, результативными действиями не отличался.
Источник: Metaratings