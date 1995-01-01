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    Metaratings: Ракицкий травмировался на тренировке «Зенита»

    Участие защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого в матче седьмого тура РПЛ против «Арсенала» находится под вопросом.

    По информации Metaratings, украинец получил на тренировке повреждение, степень серьезности которого пока неизвестна.

    Из-за этого в пятницу 31-летний футболист тренировался по индивидуальной программе.

    • Матч «Зенит» – «Арсенал» состоится в понедельник в 18:30 по московскому времени.
    • Ракицкий в этом сезоне провел шесть игр, результативными действиями не отличался.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 08:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11362

      Garrincha58 45 минут назад

      ха ха ха всё ещё впереди и травмы и влёты руководство думает что двух центральных защитников хватит

      0
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      Рейтинг: +8092

      paracetamol 3 часа назад

      Прохин выйдет, пора его наигрывать!

      0
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