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    РПЛ. «Тамбов» обыграл «Уфу»

    В матче седьмого тура РПЛ «Тамбов» взял верх над «Уфой».

    Победу тамбовчанам принесли голы Алексея Грицаенко и Михаила Костюкова.

    Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

    Тамбов – Уфа – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Грицаенко, 42; 2:0 – Костюков, 79.

    «Тамбов»: Рыжиков, Шляков, Рыбин, Ойеволе, Тетрашвили, Чуперка (Костюков, 57), Карасев (Балашов, 80), Грицаенко, Каплиенко, Панченко (Онугха, 80), Обухов (Карапетян, 66).

    «Уфа»: Беленов, Сухов (Бизяк, 70), Аликин, Неделчару, Данченко, Фольмер (Гиоргобиани, 55), Безденежных, Йокич, Алиев, Табидзе (Тилль, 55), Жамалетдинов.

    Предупреждения: Ойеволе, 7; Каплиенко, 83 – Сухов, 31; Алиев, 41; Неделчару, 61; Тилль, 62.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4842

      САДЫЧОК 18 секунд назад

      Евсеев без Беленовы ты вообще полный ноль !

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      Рейтинг: +1476

      Иван Петров 1986 19 минут назад

      Ну вот уфа и спеклась. А то уж Евсеев больно хорохорился.

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      Рейтинг: +9723

      Skull_Boy 21 минуту назад

      Вадик пора на выход и обратно бутылки мыть и сдавать стеклотару

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      Рейтинг: +399

      SinyaaPyll 23 минуты назад

      Такие голы, как второй, даже в ФНЛ не увидишь. Похоже на дог.

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      Рейтинг: +13546

      slavutiq70 26 минут назад

      Тамбовские волки походу надолго прописались РПЛ,,,,жалко стадиона у них нет своего как в Саранске,,,

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