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РПЛ. «Тамбов» обыграл «Уфу»

12 сентября 2020, 15:37
7

В матче седьмого тура РПЛ «Тамбов» взял верх над «Уфой».

Победу тамбовчанам принесли голы Алексея Грицаенко и Михаила Костюкова.

Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

Тамбов – Уфа – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Грицаенко, 42; 2:0 – Костюков, 79.

«Тамбов»: Рыжиков, Шляков, Рыбин, Ойеволе, Тетрашвили, Чуперка (Костюков, 57), Карасев (Балашов, 80), Грицаенко, Каплиенко, Панченко (Онугха, 80), Обухов (Карапетян, 66).

«Уфа»: Беленов, Сухов (Бизяк, 70), Аликин, Неделчару, Данченко, Фольмер (Гиоргобиани, 55), Безденежных, Йокич, Алиев, Табидзе (Тилль, 55), Жамалетдинов.

Предупреждения: Ойеволе, 7; Каплиенко, 83 – Сухов, 31; Алиев, 41; Неделчару, 61; Тилль, 62.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Тамбов Уфа
Комментарии (7)
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slavа0508
1599915128
Тамбовские волки походу надолго прописались РПЛ,,,,жалко стадиона у них нет своего как в Саранске,,,
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SinyaaPyll
1599915336
Такие голы, как второй, даже в ФНЛ не увидишь. Похоже на дог.
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Skull_Boy
1599915450
Вадик пора на выход и обратно бутылки мыть и сдавать стеклотару
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Иван Петров 1986
1599915582
Ну вот уфа и спеклась. А то уж Евсеев больно хорохорился.
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САДЫЧОК
1599916714
Евсеев без Беленовы ты вообще полный ноль !
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