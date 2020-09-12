РПЛ. «Тамбов» обыграл «Уфу»

В матче седьмого тура РПЛ «Тамбов» взял верх над «Уфой».
Победу тамбовчанам принесли голы Алексея Грицаенко и Михаила Костюкова.
Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур
Голы: 1:0 – Грицаенко, 42; 2:0 – Костюков, 79.
«Тамбов»: Рыжиков, Шляков, Рыбин, Ойеволе, Тетрашвили, Чуперка (Костюков, 57), Карасев (Балашов, 80), Грицаенко, Каплиенко, Панченко (Онугха, 80), Обухов (Карапетян, 66).
«Уфа»: Беленов, Сухов (Бизяк, 70), Аликин, Неделчару, Данченко, Фольмер (Гиоргобиани, 55), Безденежных, Йокич, Алиев, Табидзе (Тилль, 55), Жамалетдинов.
Предупреждения: Ойеволе, 7; Каплиенко, 83 – Сухов, 31; Алиев, 41; Неделчару, 61; Тилль, 62.
Источник: «Бомбардир»