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    Батшуайи вернулся в «Кристал Пэлас»

    Форвард Миши Батшуайи перешел на правах аренды из «Челси» в «Кристал Пэлас». Он проведет на «Селхарст Парк» ближайший сезон.

    «Я очень рад видеть Батшуайи снова в нашем клубе. Мы давно восхищаемся им. Он чрезвычайно популярная фигура среди болельщиков», – заверил председатель «Кристал Пэлас» Стив Пэриш.

    • Батшуайи выступал за «Кристал Пэлас» в сезоне-2018/19, забил шесть голов в 13 матчах.
    • На этой неделе форвард оформил дубль за сборную Бельгии в матче с исландцами (5:1).
    • В первом туре АПЛ «Кристал Пэлас» примет «Саутгемптон» (12 сентября).

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    Источник: официальный сайт «Кристал Пэлас»

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