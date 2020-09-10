Батшуайи вернулся в «Кристал Пэлас»

Форвард Миши Батшуайи перешел на правах аренды из «Челси» в «Кристал Пэлас». Он проведет на «Селхарст Парк» ближайший сезон.
«Я очень рад видеть Батшуайи снова в нашем клубе. Мы давно восхищаемся им. Он чрезвычайно популярная фигура среди болельщиков», – заверил председатель «Кристал Пэлас» Стив Пэриш.
- Батшуайи выступал за «Кристал Пэлас» в сезоне-2018/19, забил шесть голов в 13 матчах.
- На этой неделе форвард оформил дубль за сборную Бельгии в матче с исландцами (5:1).
- В первом туре АПЛ «Кристал Пэлас» примет «Саутгемптон» (12 сентября).
Источник: официальный сайт «Кристал Пэлас»