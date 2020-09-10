Батшуайи вернулся в «Кристал Пэлас»

Форвард Миши Батшуайи перешел на правах аренды из «Челси» в «Кристал Пэлас». Он проведет на «Селхарст Парк» ближайший сезон.

«Я очень рад видеть Батшуайи снова в нашем клубе. Мы давно восхищаемся им. Он чрезвычайно популярная фигура среди болельщиков», – заверил председатель «Кристал Пэлас» Стив Пэриш.