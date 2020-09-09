Соболев и братья Кокорины побывали на матче ФНЛ «Спартак-2» – «Балтика»

Форварды «Спартака» Александр Соболев и Александр Кокорин посетили матч восьмого тура ФНЛ между «Спартаком-2» и «Балтикой» (0:2). С Кокориным был младший брат Кирилл.

«Правда, не факт, что они ходили топить за свою команду – просто в «Балтике» играет лучший друг Кокорина Алан Чочиев», – уточнил телеграм-канал «Мутко против».