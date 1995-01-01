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    Cuatro: Мората сообщил «Атлетико» о желании уйти

    Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората не хочет оставаться в клубе. Он уведомил об этом руководство, сообщил Cuatro.

    Мората хочет иметь постоянную игровую практику в другом месте. У него есть вариант возвратиться в «Ювентус».

    • Мората играет в «Атлетико» с прошлого года.
    • В прошлом сезоне Примеры форвард провел 34 матча, забил 12 голов, сделал две результативные передачи.
    • Испанец выступал за «Ювентус» с 2014 по 2016 год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Cuatro

    Частный испанский общенациональный телеканал, основанный в 2005 году. Аудитория в инстаграме - более 199 тысяч подписчиков.

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