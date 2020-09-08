Cuatro: Мората сообщил «Атлетико» о желании уйти

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората не хочет оставаться в клубе. Он уведомил об этом руководство, сообщил Cuatro.
Мората хочет иметь постоянную игровую практику в другом месте. У него есть вариант возвратиться в «Ювентус».
- Мората играет в «Атлетико» с прошлого года.
- В прошлом сезоне Примеры форвард провел 34 матча, забил 12 голов, сделал две результативные передачи.
- Испанец выступал за «Ювентус» с 2014 по 2016 год.
Источник: Cuatro
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