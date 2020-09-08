Cuatro: Мората сообщил «Атлетико» о желании уйти

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората не хочет оставаться в клубе. Он уведомил об этом руководство, сообщил Cuatro.

Мората хочет иметь постоянную игровую практику в другом месте. У него есть вариант возвратиться в «Ювентус».