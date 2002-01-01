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    Бекхэм в инстаграме воспользовался стикером «СКА-Хабаровска»

    Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм использовал для оформления сториз в инстаграме стикер из коллекции клуба ФНЛ «СКА-Хабаровск». На нем изображен вратарь команды Игорь Обухов.

    «Звeздный футболист (более 64 миллионов подписчиков) разместил в сториз несколько фото, где его средний сын Ромео бьeт по воротам, которые защищает Круз – младший отпрыск Дэвида и Виктории Бекхэм.

    Фото Круза экс-капитан сборной Англии сопроводил подписью «Береги руки, Круз» и двумя стикерами. Одна из картинок оказалась гифкой из набора «СКА-Хабаровск», прообразом которой стал голкипер армейцев Игорь Обухов», – пояснил официальный сайт хабаровчан.

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    Источник: инстаграм Дэвида Бекхэма

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    Сегодня, 07:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1723

      Mister_Tomsk 12 минут назад

      И че? а я сосиску доел, и с нее кетчуп капнул и в виде логотипа арсенала из лондона получилось, мб и об этом напишите?

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