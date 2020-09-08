Бекхэм в инстаграме воспользовался стикером «СКА-Хабаровска»

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм использовал для оформления сториз в инстаграме стикер из коллекции клуба ФНЛ «СКА-Хабаровск». На нем изображен вратарь команды Игорь Обухов.

«Звeздный футболист (более 64 миллионов подписчиков) разместил в сториз несколько фото, где его средний сын Ромео бьeт по воротам, которые защищает Круз – младший отпрыск Дэвида и Виктории Бекхэм.

Фото Круза экс-капитан сборной Англии сопроводил подписью «Береги руки, Круз» и двумя стикерами. Одна из картинок оказалась гифкой из набора «СКА-Хабаровск», прообразом которой стал голкипер армейцев Игорь Обухов», – пояснил официальный сайт хабаровчан.