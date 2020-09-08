Бекхэм в инстаграме воспользовался стикером «СКА-Хабаровска»

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм использовал для оформления сториз в инстаграме стикер из коллекции клуба ФНЛ «СКА-Хабаровск». На нем изображен вратарь команды Игорь Обухов.
«Звeздный футболист (более 64 миллионов подписчиков) разместил в сториз несколько фото, где его средний сын Ромео бьeт по воротам, которые защищает Круз – младший отпрыск Дэвида и Виктории Бекхэм.
Фото Круза экс-капитан сборной Англии сопроводил подписью «Береги руки, Круз» и двумя стикерами. Одна из картинок оказалась гифкой из набора «СКА-Хабаровск», прообразом которой стал голкипер армейцев Игорь Обухов», – пояснил официальный сайт хабаровчан.
- Бекхэм сейчас владеет клубом МЛС «Интер».
- Он завершил игровую карьеру в 2013 году.
- Он брал Лигу чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Источник: инстаграм Дэвида Бекхэма