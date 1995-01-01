Черчесов одержал 20-ю победу на посту тренера сборной России. Это третий результат

В матче второго тура группового этапа Лиги наций сборная России в гостях обыграла Венгрию со счетом 3:2.

Эта победа стала 20-й для Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной команды.

По этому показателю 57-летний специалист занимает третье место в истории сборной.

Чаще с командой побеждали только Гус Хиддинк (22) и Олег Романцев (36).