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    Черчесов одержал 20-ю победу на посту тренера сборной России. Это третий результат

    В матче второго тура группового этапа Лиги наций сборная России в гостях обыграла Венгрию со счетом 3:2.

    Эта победа стала 20-й для Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной команды.

    По этому показателю 57-летний специалист занимает третье место в истории сборной.

    Чаще с командой побеждали только Гус Хиддинк (22) и Олег Романцев (36).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6409

      FanatSerj 10 минут назад

      Да вообще усатый молодец, за сколько лет привнес в команду стабильность и уверенность в завтрашнем дне, а то же до него как говно в проруби мотались, вон Моуриньо позвать даже хотели, а тут оказывается и отечественные тренера отлично могут справляться с задачами.

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