Черчесов одержал 20-ю победу на посту тренера сборной России. Это третий результат

Да вообще усатый молодец, за сколько лет привнес в команду стабильность и уверенность в завтрашнем дне, а то же до него как говно в проруби мотались, вон Моуриньо позвать даже хотели, а тут оказывается и отечественные тренера отлично могут справляться с задачами.
В матче второго тура группового этапа Лиги наций сборная России в гостях обыграла Венгрию со счетом 3:2.
Эта победа стала 20-й для Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной команды.
По этому показателю 57-летний специалист занимает третье место в истории сборной.
Чаще с командой побеждали только Гус Хиддинк (22) и Олег Романцев (36).