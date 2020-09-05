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  • Первый тренер Миранчука: «Сомневаюсь, что солидарные выплаты дойдут до меня»

Первый тренер Миранчука: «Сомневаюсь, что солидарные выплаты дойдут до меня»

5 сентября 2020, 11:12
5

Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, заявил, что не ждет солидарных выплат за воспитание футболиста.

«Я начал работать c Алексеем в ДЮСШ «Олимп» станицы Анастасиевская, когда ему было чуть больше восьми лет, и сам лично отвез в «Спартак» в 12-летнем возрасте. Дальше историю Миранчука вы знаете, я невероятно рад, что он уже дорос до «Аталанты».

Что касается нас, то через несколько лет после отъезда братьев (близнецов Алексея и Антона Миранчуков) все детские школы районов объединили в единую структуру – СДЮСШ «Виктория» (Славянск-на-Кубани). В декабре прошлого года я уволился из нее и уехал в город Новороссийск и теперь работаю в школе «Черноморца».

Естественно, я знаю о существовании компенсационных выплат, но сильно сомневаюсь, что они до меня дойдут. С руководством «Виктории» я расстался не в лучших отношениях, и когда появились новости о переходе Миранчука, никто мне из клуба не звонил, по компенсации за его воспитание не советовался.

Уверен, что руководство «Виктории» и управление по физической культуре и спорта Славянска планирует получить выплаты, но человека, непосредственно приложившего руку к воспитанию футболиста, то есть меня, это не коснется. Я не знаю, каким образом мне поднять этот вопрос с юридической точки зрения.

Но если вы спросите Лешу и Антона, то они подтвердят, что пахал на то, чтобы парни заиграли и стали профессиональными футболистами, именно я. Мое мнение, что в этом вопросе должен разобраться РФС, как это было в истории с Александром Головиным и солидарными выплатами школам в Кемеровской области», – сказал Воронков.

Источник: «Р-Спорт»
Россия Локомотив Аталанта Миранчук Алексей
Комментарии (5)
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Валерий2705
1599295452
Конечно, лучше заплатить ему, чем подлому хрюктаку без чести и совести. Выгнали из молодежки, а теперь на какие то выплаты претендуют, грязные свинтусы. Стыдно за хрюктак!
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Олег1204
1599299798
Этот алкаш не смог разглядеть талант, а теперь этот проспиртованный свинтус на чет там претендует
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Benifacto
1599299948
смех да и только, еще может учительнице в школе че перепадет))
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