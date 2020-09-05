Первый тренер Миранчука: «Сомневаюсь, что солидарные выплаты дойдут до меня»

Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, заявил, что не ждет солидарных выплат за воспитание футболиста.

Хавбек перешел в итальянский клуб из «Локомотива».

Сумма сделки – 14,5 миллиона евро.

На солидарные выплаты уже претендует «Спартак».

«Я начал работать c Алексеем в ДЮСШ «Олимп» станицы Анастасиевская, когда ему было чуть больше восьми лет, и сам лично отвез в «Спартак» в 12-летнем возрасте. Дальше историю Миранчука вы знаете, я невероятно рад, что он уже дорос до «Аталанты».

Что касается нас, то через несколько лет после отъезда братьев (близнецов Алексея и Антона Миранчуков) все детские школы районов объединили в единую структуру – СДЮСШ «Виктория» (Славянск-на-Кубани). В декабре прошлого года я уволился из нее и уехал в город Новороссийск и теперь работаю в школе «Черноморца».

Естественно, я знаю о существовании компенсационных выплат, но сильно сомневаюсь, что они до меня дойдут. С руководством «Виктории» я расстался не в лучших отношениях, и когда появились новости о переходе Миранчука, никто мне из клуба не звонил, по компенсации за его воспитание не советовался.

Уверен, что руководство «Виктории» и управление по физической культуре и спорта Славянска планирует получить выплаты, но человека, непосредственно приложившего руку к воспитанию футболиста, то есть меня, это не коснется. Я не знаю, каким образом мне поднять этот вопрос с юридической точки зрения.

Но если вы спросите Лешу и Антона, то они подтвердят, что пахал на то, чтобы парни заиграли и стали профессиональными футболистами, именно я. Мое мнение, что в этом вопросе должен разобраться РФС, как это было в истории с Александром Головиным и солидарными выплатами школам в Кемеровской области», – сказал Воронков.