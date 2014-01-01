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    Гендиректор «Уфы» – о невключении Беленова в состав сборной России: «Возраст тут явно ни при чeм, тут что-то иное»

    Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал отсутствие вратаря Александра Беленова в заявке сборной России на сентябрьские матчи Лиги наций.

    «Сашу признали лучшим голкипером завершившегося чемпионата России. Конечно, последнее слово всегда за тренером, он отвечает за конечный результат. Если интересно мое мнение – место в сборной должны получать лучшие.

    Я читал комментарии, мол Беленов действительно показывает хорошую игру, но возраст... Получается, «старому» Беленову – 33, а первому номеру сборной Гилерме – 34. Возраст тут явно ни при чeм, тут что-то иное», – сказал Шайбеков.

    • Сборная России сегодня сыграет с Сербией, а 6 сентября – с Венгрией.
    • Беленов не провел ни одного матча за национальную команду.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт Бизнес Online»

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +792

      SaveAS 2 минуты назад

      Наверное просто Дзюба обиделся, что Беленов отразил его удар по воротам

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      Рейтинг: +16549

      bset 1 час назад

      Просто есть явный номер 1 в лице Гилерме, есть Джанаев, с которым Черчесов со Спартака знаком, и есть Шунин, с которым Черчесов знаком с Динамо. А места всего три. По-моему, всем уже давно понятно, что в первую очередь он вызывает своих знакомых.

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      Рейтинг: +3060

      алдан2014 1 час назад

      Беленов ,мне кажется лучший сейчас на своей позиции

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      Рейтинг: +3929

      Zubo 2 часа назад

      Да дело то просто в отсутствии мастерства достаточного для сборной, так просто, в этом то и дело, и тянуть пару мертвых это не все что нужно

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      Рейтинг: +3060

      алдан2014 > Zubo 1 час назад

      А у тех кто вызван прямо с избытком мастерства,не смешите

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      Рейтинг: +428

      Spinorr 4 часа назад

      Во-первых, на мой взгляд, Беленов очень хороший вратарь.
      Во- вторых, Шайбеков некомпетентен, хотя и генеральный директор.
      Хочешь предметного спора, приведи аргументы, ведь кроме "больше всего сухих матчей" (что не удивительно для команды, которая большую часть игрового времени проводит за линией мяча) и признания (на мой взгляд заслуженного, хотя Дюпин и Гильерме не согласятся) лучшим вратарем прошедшего чемпионата, других аргументов нет.
      Существуют же объективные критерии оценки игры вратарей!

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      Рейтинг: +5029

      Alekxei Z. 4 часа назад

      Соглашусь. Беленов в каждой игре пару "мёртвых" тащит, раз уж Сафонов и Максименко в молодёжку , так хоть третьим могли и пригласить.

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