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  • Гендиректор «Уфы» – о невключении Беленова в состав сборной России: «Возраст тут явно ни при чeм, тут что-то иное»

Гендиректор «Уфы» – о невключении Беленова в состав сборной России: «Возраст тут явно ни при чeм, тут что-то иное»

3 сентября 2020, 12:59
7

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал отсутствие вратаря Александра Беленова в заявке сборной России на сентябрьские матчи Лиги наций.

«Сашу признали лучшим голкипером завершившегося чемпионата России. Конечно, последнее слово всегда за тренером, он отвечает за конечный результат. Если интересно мое мнение – место в сборной должны получать лучшие.

Я читал комментарии, мол Беленов действительно показывает хорошую игру, но возраст... Получается, «старому» Беленову – 33, а первому номеру сборной Гилерме – 34. Возраст тут явно ни при чeм, тут что-то иное», – сказал Шайбеков.

  • Сборная России сегодня сыграет с Сербией, а 6 сентября – с Венгрией.
  • Беленов не провел ни одного матча за национальную команду.

Источник: «Спорт Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Уфа Россия Беленов Александр
Комментарии (7)
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Spinorr
1599128170
Во-первых, на мой взгляд, Беленов очень хороший вратарь. Во- вторых, Шайбеков некомпетентен, хотя и генеральный директор. Хочешь предметного спора, приведи аргументы, ведь кроме "больше всего сухих матчей" (что не удивительно для команды, которая большую часть игрового времени проводит за линией мяча) и признания (на мой взгляд заслуженного, хотя Дюпин и Гильерме не согласятся) лучшим вратарем прошедшего чемпионата, других аргументов нет. Существуют же объективные критерии оценки игры вратарей!
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Zubo
1599133252
Да дело то просто в отсутствии мастерства достаточного для сборной, так просто, в этом то и дело, и тянуть пару мертвых это не все что нужно
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алдан2014
1599135976
Беленов ,мне кажется лучший сейчас на своей позиции
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SaveAS
1599142872
Наверное просто Дзюба обиделся, что Беленов отразил его удар по воротам
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Ганнибал Лектор
1599152980
Весь вопрос в общекомандном движении. Беленов хорош при низкой обороне, когда перед его воротами автобус и в упор бить практически не дают. А загорелая проводница обладает природной реакцией - потому и стоит в рамке сборной, несмотря на многочисленные косяки за клуб.
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