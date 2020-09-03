Гендиректор «Уфы» – о невключении Беленова в состав сборной России: «Возраст тут явно ни при чeм, тут что-то иное»

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал отсутствие вратаря Александра Беленова в заявке сборной России на сентябрьские матчи Лиги наций.

«Сашу признали лучшим голкипером завершившегося чемпионата России. Конечно, последнее слово всегда за тренером, он отвечает за конечный результат. Если интересно мое мнение – место в сборной должны получать лучшие.

Я читал комментарии, мол Беленов действительно показывает хорошую игру, но возраст... Получается, «старому» Беленову – 33, а первому номеру сборной Гилерме – 34. Возраст тут явно ни при чeм, тут что-то иное», – сказал Шайбеков.