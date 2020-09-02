La Derniere Heure: Куртуа сдал положительный тест на коронавирус

Сборная Бельгии прошла тестирование на коронавирус в преддверии матчей Лиги наций.
Тест голкипера Тибо Куртуа показал положительный результат, пишет La Derniere Heure.
Сейчас игрок остается в расположении сборной. Окончательное решение по его участию в матчах примут после анализа крови.
- Бельгия сыграет 5 сентября с Данией, 8 сентября – с Исландией.
- Коронавирусом заразились футболисты «ПСЖ» Неймар, Леандро Паредес и Анхель Ди Мария.
Источник: La Derniere Heure
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