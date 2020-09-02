La Derniere Heure: Куртуа сдал положительный тест на коронавирус

Сборная Бельгии прошла тестирование на коронавирус в преддверии матчей Лиги наций.

Тест голкипера Тибо Куртуа показал положительный результат, пишет La Derniere Heure.

Сейчас игрок остается в расположении сборной. Окончательное решение по его участию в матчах примут после анализа крови.