Агент – об интересе «Локомотива» к Бентеке: «Вариант с Россией он даже не рассматривал»

Футбольный агент Джамал Акаев рассказал о нежелании форварда «Кристал Пэлас» Кристиана Бентеке играть в России.

«Я общался с Эрисом Кисметом, агентом Кристиана Бентеке. Возможно, руководители «Локомотива» и «Кристал Пэлас» и общались между собой о возможном переходе, но сам игрок намерен остаться в нынешней команде или как минимум в Англии. Вариант с Россией он даже не рассматривал в силу определенных причин, которые я назвать не могу», – сказал агент.