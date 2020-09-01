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    Агент – об интересе «Локомотива» к Бентеке: «Вариант с Россией он даже не рассматривал»

    Футбольный агент Джамал Акаев рассказал о нежелании форварда «Кристал Пэлас» Кристиана Бентеке играть в России.

    «Я общался с Эрисом Кисметом, агентом Кристиана Бентеке. Возможно, руководители «Локомотива» и «Кристал Пэлас» и общались между собой о возможном переходе, но сам игрок намерен остаться в нынешней команде или как минимум в Англии. Вариант с Россией он даже не рассматривал в силу определенных причин, которые я назвать не могу», – сказал агент.

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    Источник: Sport24

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