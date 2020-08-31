Каррера: «Рад, что «Спартак» лидирует в РПЛ при моем соотечественнике Тедеско»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, возглавляющий АЕК, порадовался за результаты московской команды на старте нового сезона РПЛ.

«Спартак» набрал 14 очков в шести первых турах чемпионата.

Столичная команда лидирует в первенстве, «Зенит» отстает на один балл.

Спартаковцы занимают первое место в Премьер-лиге впервые за 1197 дней.

«Я рад за «Спартак», что они сейчас при моем соотечественнике Тедеско на первом месте в чемпионате России», – сказал итальянец.

Каррера: «Надеюсь, с Миранчуком «Аталанта» поборется за скудетто»