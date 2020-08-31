Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    2 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    3 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?

    Каррера: «Рад, что «Спартак» лидирует в РПЛ при моем соотечественнике Тедеско»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, возглавляющий АЕК, порадовался за результаты московской команды на старте нового сезона РПЛ.

    • «Спартак» набрал 14 очков в шести первых турах чемпионата.
    • Столичная команда лидирует в первенстве, «Зенит» отстает на один балл.
    • Спартаковцы занимают первое место в Премьер-лиге впервые за 1197 дней.

    «Я рад за «Спартак», что они сейчас при моем соотечественнике Тедеско на первом месте в чемпионате России», – сказал итальянец.

    Каррера: «Надеюсь, с Миранчуком «Аталанта» поборется за скудетто»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:28
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6705

      JTherry 1 минуту назад

      Каррера просто и искренне рад за Спартак, в отличие от зануд-ветеранов завистливых, вроде Мостового...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      alarm 49 минут назад

      каррера тоже румын?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16516

      bset > alarm 28 минут назад

      Ты что-то перепутал. Румын возглавлял гей-парад в 2017. А Каррера и Тедеско - итальянцы.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7945

      alarm > bset 15 минут назад

      так в 2017 гей-парад был как раз в тарасофке, что ещё раз доказывает, что каррера румын

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98849
    #2
    zigbert
    78865
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru