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    Каррера: «Надеюсь, с Миранчуком «Аталанта» поборется за скудетто»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, возглавляющий АЕК, прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту».

    «Думаю, Алексей Миранчук способен здорово проявить себя в «Аталанте». У него есть для этого все необходимые качества. Он вполне способен конкурировать с лидерами атаки Аталанты: Гомесом, Малиновским, Пашаличем и другими. Надеюсь, с ним команда станет еще сильнее и сможет побороться за скудетто в следующем сезоне», – сказал Каррера.

    • Миранчук попрощался с болельщиками «Локомотива» после матча с «Зенитом» (0:0).
    • Он провел за команду 228 матчей, забив 43 гола и сделав 45 ассистов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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