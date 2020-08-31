Каррера: «Надеюсь, с Миранчуком «Аталанта» поборется за скудетто»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, возглавляющий АЕК, прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту».

«Думаю, Алексей Миранчук способен здорово проявить себя в «Аталанте». У него есть для этого все необходимые качества. Он вполне способен конкурировать с лидерами атаки Аталанты: Гомесом, Малиновским, Пашаличем и другими. Надеюсь, с ним команда станет еще сильнее и сможет побороться за скудетто в следующем сезоне», – сказал Каррера.