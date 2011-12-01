РПЛ. «Краснодар» и «Ростов» поделили очки, «Сочи» и «Урал» голов не забили

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В 6-м туре РПЛ «Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью – 1:1.
В другой встрече тура «Сочи» и «Урал» выдали безголевой матч.
Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур
Краснодар – Ростов – 1:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Норманн, 64; 1:1 – Берг, 72
Предупреждения: Петров, 27; Мартынович, 63 – Еременко, 27; Тошевски, 90.
Сочи – Урал (Екатеринбург) – 0:0 (0:0)
Предупреждения: Терехов, 50 – Евсеев, 80; Егорычев, 83.