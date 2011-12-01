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    РПЛ. «Краснодар» и «Ростов» поделили очки, «Сочи» и «Урал» голов не забили

    В 6-м туре РПЛ «Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью – 1:1.

    В другой встрече тура «Сочи» и «Урал» выдали безголевой матч.

    Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

    Краснодар – Ростов – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Норманн, 64; 1:1 – Берг, 72

    Предупреждения: Петров, 27; Мартынович, 63 – Еременко, 27; Тошевски, 90.

    Сочи – Урал (Екатеринбург) – 0:0 (0:0)

    Предупреждения: Терехов, 50 – Евсеев, 80; Егорычев, 83.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +10

      adverieacrocup 7 минут назад

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      Рейтинг: +3410

      житель СПб 1 час назад

      А мне игра понравилась! Есть с чем сравнивать. Спасибо командам и удачи в последующих играх.

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      Рейтинг: +297

      Вальдемар IV 1 час назад

      хотелось бы наконец увидеть боевой краснодар, без этих нелепых травм, с нормальным штабом, с четкими задачами, а не этот кисель мусаевский, психованный, расчитанный только на удачу легов атаки

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      Рейтинг: +27

      Alex_MI_5 1 час назад

      Новость о том, что Сочи и Урал голов не забили была опубликована еще примерно в 20:40 (начало матча было в 20:00). Правда потом там внезапно 404 ошибка стала отображаться. Совпадение?

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      Рейтинг: +5655

      GoLenaStop 1 час назад

      Дерби закончилось нейтрально...красиво, как и планировали - без психоза, пенальти, и кровавых соплей.
      Непонятно только, за что местному фанату, с опухшей небритой мордой, судья в конце матча показал красную карточку...
      Хм?..
      РОСТСЕЛЬМАШ!!!!

      1
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      Рейтинг: +41274

      portero 1 час назад

      Какую игру уже Ростовом ничейки... потеря осков для обеих команд.
      Первый тайм было совсем грустно Ростов был лусше, второй тайм уже веселее, но результат ничейка, одно очко, печалька.

      1
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      Рейтинг: +3821

      Yurok161 > portero 1 час назад

      К этому уже пора привыкнуть)

      1
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      Рейтинг: +1815

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      В очередной раз Краснодар показал сплошной сумбур. Ни одна из команд не наиграла на победу. И Ростов и Краснодар играли по принципу"Бей-беги"

      1
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      Рейтинг: +41274

      portero > Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Ну хоть бегали били по воротом, а не катали мяч вдали от них, воротчик Ростова удачно играл...

      2
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      Рейтинг: +1313

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Зенитовский игрок тролит Судью, показывая ему очки - Судья дает ЖК. Мусаев аплодирует тихонько, судья сразу КК. И что, справедливость? Бред, смешной Рпл... каждый год все меньше и меньше охота смотреть, молодежь наверно вообще не интересуется Рос футболом. Если в Сборную вызывается Зинедин Дзюбан, который мертвый на поле, даже рывок сделать не может, вверху сегодня ничего не выиграл, зато Соболев виноват.... Я угораю.

      0
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      Рейтинг: +41274

      portero > LOKOfanatik19 1 час назад

      Ну я скажу так Зенитовских игроков держали за футболки (Динамо) судила даже не свистел нарушения, а Мартыну карту сразу влепили... ну это так, не москвичам на судеек жаловаться.

      2
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      Рейтинг: +532

      tushkanlz 1 час назад

      Спасибо командам за игру! Гол Краснодара – просто класс! Штрафной Ростова – шедевр! Краснодар выглядел поострей соперника в конце , но молодцы все! Игра понравилась. Удачи командам!

      4
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      Рейтинг: +5655

      GoLenaStop > tushkanlz 1 час назад

      Согласна с комментом!
      УЕ;)дачи!

      0
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      Рейтинг: +297

      Вальдемар IV > tushkanlz 1 час назад

      ничья унылых бесхребетников

      -1
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      Рейтинг: +3821

      Yurok161 > Вальдемар IV 1 час назад

      та ничья на пару часов раньше была

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