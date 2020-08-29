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  • Удаление Барриоса в матче с «Динамо» признано ошибочным, но он не сыграет с «Локомотивом»

Удаление Барриоса в матче с «Динамо» признано ошибочным, но он не сыграет с «Локомотивом»

29 августа 2020, 12:12
46

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела эпизод с удалением полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в матче пятого тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

По информации «СЭ», показанная футболисту красная карточка признана ошибочной.

Впрочем, это решение не отменяет дисквалификацию колумбийца на игру следующего тура против «Локомотива». Согласно регламенту, можно отменять только прямые удаления, а Барриос досрочно покинул поле из-за двух жeлтых карточек.

Ранее КДК РФС отменил удаления защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева и хавбека «Ахмата» Антона Швеца, полученные в играх с «Зенитом» и «Локомотивом» соответственно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Барриос Вильмар
Комментарии (46)
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paracetamol
1598694300
Вот так вот! Что в пользу ментов - правильно, а в пользу Зенита - ошибочно! Нахр он нужен этот КДК в нынешнем составе. Только бабки доят с клубов!
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MEHROJ ЗЕНИТ
1598695261
С каждым туром все больше клоунады,просто но комент ***
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Garrincha58
1598695346
а все утверждают что Газпром всё купил, у Динамо круче покровители
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порт
1598695718
Да уж, судья накосячил по полной.
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mamba9090909
1598697877
Ну признали ошибочной, так надо и вторую жёлтую отменять. Красная дана за ДВЕ жёлтые! А раз она ошибочна, то вторая жёлтая тоже ошибочна. Иначе какой толк признавать её ошибочной, если вторая жёлтая сохранена? Или уже можно давать две жёлтые без красной?
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СвинкаСправедливости
1598697943
Почему рассматривали вторую жёлтую карту? Удаление Понсе в кубковом матче против ЦСКА никто рассматривать не стал. Снова двойные стандарты для Питера. Стыдно за Зенит.
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порт
1598698531
Татаро свинская голубизна набежала.
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Nariman27
1598699979
в чем ошибка то, если этот костолом за клешнями не следит
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sined1951
1598700952
Это очень печально. Всех костоломов реабилитировали, особенно Скопинцева и Швеца. Эти ребята постоянно грубо играют. Наш РФС не борется с грубостью на поле.
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ivany4
1598702287
Пытался найти права и обязанности зкспертно-судейской комиссии при президенте РФС, но увы, таких сведений на сайте РФС нет. К ней обращаются, она рассматривает и выносит решение. НО!!! КДК РФС принимает решение об отмене ранее принятых решений. Или в РФС два органа с одинаковыми функциями. Если один не может, то за дело берется второй. Прям какой-то двуликий фаллос за честность. Или для разных команд, разный "член честности"???
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