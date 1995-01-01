Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    2 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

    Удаление Барриоса в матче с «Динамо» признано ошибочным, но он не сыграет с «Локомотивом»

    Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела эпизод с удалением полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в матче пятого тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

    По информации «СЭ», показанная футболисту красная карточка признана ошибочной.

    Впрочем, это решение не отменяет дисквалификацию колумбийца на игру следующего тура против «Локомотива». Согласно регламенту, можно отменять только прямые удаления, а Барриос досрочно покинул поле из-за двух жeлтых карточек.

    Ранее КДК РФС отменил удаления защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева и хавбека «Ахмата» Антона Швеца, полученные в играх с «Зенитом» и «Локомотивом» соответственно.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:12
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11281

      Garrincha58 3 минуты назад

      а все утверждают что Газпром всё купил, у Динамо круче покровители

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2239

      ziborock > Garrincha58 57 секунд назад

      Они и Динамо и Сочи и Газпром купили!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +478

      MEHROJ ЗЕНИТ 4 минуты назад

      С каждым туром все больше клоунады,просто но комент ***

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7954

      paracetamol 20 минут назад

      Вот так вот! Что в пользу ментов - правильно, а в пользу Зенита - ошибочно! Нахр он нужен этот КДК в нынешнем составе. Только бабки доят с клубов!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2417

      Питерский князь 27 минут назад

      А накуй судьи вообще нужны?
      Пусть выходят и е.б.ало друг другу чистят.
      =)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2239

      ziborock > Питерский князь 23 секунды назад

      А лучше Миллеру!)))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78773
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru