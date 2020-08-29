Удаление Барриоса в матче с «Динамо» признано ошибочным, но он не сыграет с «Локомотивом»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела эпизод с удалением полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в матче пятого тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

По информации «СЭ», показанная футболисту красная карточка признана ошибочной.

Впрочем, это решение не отменяет дисквалификацию колумбийца на игру следующего тура против «Локомотива». Согласно регламенту, можно отменять только прямые удаления, а Барриос досрочно покинул поле из-за двух жeлтых карточек.

Ранее КДК РФС отменил удаления защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева и хавбека «Ахмата» Антона Швеца, полученные в играх с «Зенитом» и «Локомотивом» соответственно.