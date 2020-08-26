РПЛ. «Локомотив» проиграл второй раз подряд, уступив дома в большинстве «Ахмату»

«Локомотив» в таблице РПЛ идет пятым. В пятом туре москвичи в большинстве уступили «Ахмату» Андрея Талалаева. Это второе поражение команды Марко Николича подряд.

Лучшим футболистом встречи признали нападающего чеченцев Владимира Ильина.

Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

Локомотив (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Ильин, 3; 0:2 – Тимофеев, 45+1; 1:2 – Ан. Миранчук, 48; 1:3 – Бериша, 58; 2:3 – Крыховяк, 77.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Чорлука (Куликов, 46), Лысов (Рыбчинский, 76), Мурило, Ан. Миранчук, Жемалетдинов (Лисакович, 46), Магкеев, Крыховяк, Эдер, Камано.

«Ахмат»: Шелия, Семeнов, Ненахов, Быстров, Нижич, Богосавац (Роши, 60), Тимофеев, Ильин, Бериша (Швец, 59), Силва, Понсе (Мелкадзе, 39 (Иванов, 81)).

Предупреждения: Игнатьев, 24; Жемалетдинов, 34; Эдер, 70 – Ненахов, 25; Тимофеев, 32; Быстров, 38; Бериша, 59; Семенов, 71; Ильин, 90; Иванов, 90+1; Швец, 90+1.

Удаления: нет – Быстров, 62 (вторая ж.к.), Швец, 90+1 (вторая ж.к.).

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