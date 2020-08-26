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  • РПЛ. «Локомотив» проиграл второй раз подряд, уступив дома в большинстве «Ахмату»

РПЛ. «Локомотив» проиграл второй раз подряд, уступив дома в большинстве «Ахмату»

26 августа 2020, 20:28
40

«Локомотив» в таблице РПЛ идет пятым. В пятом туре москвичи в большинстве уступили «Ахмату» Андрея Талалаева. Это второе поражение команды Марко Николича подряд.

Лучшим футболистом встречи признали нападающего чеченцев Владимира Ильина.

Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

Локомотив (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Ильин, 3; 0:2 – Тимофеев, 45+1; 1:2 – Ан. Миранчук, 48; 1:3 – Бериша, 58; 2:3 – Крыховяк, 77.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Чорлука (Куликов, 46), Лысов (Рыбчинский, 76), Мурило, Ан. Миранчук, Жемалетдинов (Лисакович, 46), Магкеев, Крыховяк, Эдер, Камано.

«Ахмат»: Шелия, Семeнов, Ненахов, Быстров, Нижич, Богосавац (Роши, 60), Тимофеев, Ильин, Бериша (Швец, 59), Силва, Понсе (Мелкадзе, 39 (Иванов, 81)).

Предупреждения: Игнатьев, 24; Жемалетдинов, 34; Эдер, 70 – Ненахов, 25; Тимофеев, 32; Быстров, 38; Бериша, 59; Семенов, 71; Ильин, 90; Иванов, 90+1; Швец, 90+1.

Удаления: нет – Быстров, 62 (вторая ж.к.), Швец, 90+1 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Ахмат
Комментарии (40)
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m40
1598462999
Похоже багаж Сёмина закончился
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zra78
1598463010
Ну нормально,вот и проглядывается игра нового тренера,ещё пару раз и надеюсь полетят головы....
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фанат джигурды
1598463200
Поздравляю Ахмат с заслуженной победой!!! У нас: Оборона- решето. Нападение до выхода беларуса- мёртвое. Гилю- на лавку в воспитательных целях. Лысому вручить футбольный аналог серебряной калоши. УКИК!!!!!!!!!!!!
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Иван Петров 1986
1598463227
У Палыча как - то лучше получалось.
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кошмарик
1598464478
мегаплан по развалу Локо имени кикнадзЫ действует.. исполнитель, и заранее виновный - слабоумный николич!
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Алехсбургер.
1598464621
Когда у паравоза отнимают три ведущих пары колес(Баринов.Миранчук и Смолов) ему остаётся только плакать в буксу... Жаль,не прёт зелёный свет.(
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oyabun
1598465683
Конечно, потеря лидеров на поле сказалась, но еще больше сказалось идиотское увольнение Семина - и возмездие последовало.
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Boeung777
1598466772
В багаж Палыча начал пролазит чЮмодан Николича. Думаю, то ли ещё будет.
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Патронташ
1598467346
Уже дома вахам ипиевым проигрывать начали. ...(((Руководство локо! На колени и ползти Палычу ботинки целовать,ипланы!Пока не поздно...
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Krossmen73
1598497035
Похоже что запас прочности от Юрия Палыча потихоньку заканчивается.А вот что будет дальше при новом главном - вопрос.Можно конечно сетовать что много травмированных игроков у ЛОКО и всё такое,но это будут отговорки в пользу бедных.Ахмат с победой.Грозный в этой игре её заслужил...
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