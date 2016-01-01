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    РПЛ. «Локомотив» проиграл второй раз подряд, уступив дома в большинстве «Ахмату»

    «Локомотив» в таблице РПЛ идет пятым. В пятом туре москвичи в большинстве уступили «Ахмату» Андрея Талалаева. Это второе поражение команды Марко Николича подряд.

    Лучшим футболистом встречи признали нападающего чеченцев Владимира Ильина.

    Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

    Локомотив (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Ильин, 3; 0:2 – Тимофеев, 45+1; 1:2 – Ан. Миранчук, 48; 1:3 – Бериша, 58; 2:3 – Крыховяк, 77.

    «Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Чорлука (Куликов, 46), Лысов (Рыбчинский, 76), Мурило, Ан. Миранчук, Жемалетдинов (Лисакович, 46), Магкеев, Крыховяк, Эдер, Камано.

    «Ахмат»: Шелия, Семeнов, Ненахов, Быстров, Нижич, Богосавац (Роши, 60), Тимофеев, Ильин, Бериша (Швец, 59), Силва, Понсе (Мелкадзе, 39 (Иванов, 81)).

    Предупреждения: Игнатьев, 24; Жемалетдинов, 34; Эдер, 70 – Ненахов, 25; Тимофеев, 32; Быстров, 38; Бериша, 59; Семенов, 71; Ильин, 90; Иванов, 90+1; Швец, 90+1.

    Удаления: нет – Быстров, 62 (вторая ж.к.), Швец, 90+1 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:28
    Комментарии14
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      Рейтинг: +2158

      кошмарик 1 минуту назад

      мегаплан по развалу Локо имени кикнадзЫ действует.. исполнитель, и заранее виновный - слабоумный николич!

      0
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      Рейтинг: +21

      RUBINTATAR 4 минуты назад

      Пока Бердыева не возьмете,так и будет.

      0
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      Рейтинг: +7923

      paracetamol 13 минут назад

      Двух игроков им судья удалил. И что, а ничего!

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      Рейтинг: +714

      O-Z 18 минут назад

      Ахмат очень грязно играл.

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      Рейтинг: +12171

      silver29 19 минут назад

      Ахмат с победой, кикнадзе большой паровозный гудок в опу,

      0
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      Рейтинг: +1389

      Иван Петров 1986 21 минуту назад

      У Палыча как - то лучше получалось.

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      Рейтинг: +2206

      Semenycch 22 минуты назад

      Удалось посмотреть только минут 10 на финише матча. Локо доминировал и все делал для того, чтобы отыграться. Потеря двух лидеров однозначно негативно сказалась на Локо.
      Сейчас посмотрел пенальти в ворота Ахмата. Это безобразие, такие пенальти ставить нельзя!

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      Рейтинг: +364

      Хейтер Аларм > Semenycch 21 минуту назад

      Локо, как всегда, тянут за уши, но сегодня даже судья не спас

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      Рейтинг: +1218

      фанат джигурды 22 минуты назад

      Поздравляю Ахмат с заслуженной победой!!!


      У нас:
      Оборона- решето.
      Нападение до выхода беларуса- мёртвое.
      Гилю- на лавку в воспитательных целях.
      Лысому вручить футбольный аналог серебряной калоши.

      УКИК!!!!!!!!!!!!

      4
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      Рейтинг: +24306

      VVM1964 22 минуты назад

      Да и по матчу со Спартаком Локо не впечатлил , печально - до еврокубков времени не много (((

      0
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      Рейтинг: +2959

      Черкизовский Кот 25 минут назад

      Гилерме снова разочаровал, а вот Лисакович приятно удивил.

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