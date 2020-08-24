Черчесов побывал на открытии новой академии «Алании»

Во Владикавказе открылась футбольная академия-интернат «Алания».
На торжественной церемонии присутствовали главный тренер сборной России Станислав Черчесов, экс-вратарь национальной команды Владимир Габулов, глава республики Северная Осетия Вячеслав Битаров и многие другие.
Черчесов опубликовал в инстаграме несколько фотографий с мероприятия, отметив, что ждeт новых талантов, в том числе для сборной.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм Станислава Черчесова