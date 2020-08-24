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Черчесов побывал на открытии новой академии «Алании»

24 августа 2020, 22:54
7

Во Владикавказе открылась футбольная академия-интернат «Алания».

На торжественной церемонии присутствовали главный тренер сборной России Станислав Черчесов, экс-вратарь национальной команды Владимир Габулов, глава республики Северная Осетия Вячеслав Битаров и многие другие.

Черчесов опубликовал в инстаграме несколько фотографий с мероприятия, отметив, что ждeт новых талантов, в том числе для сборной.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Станислава Черчесова
Россия Россия Алания Габулов Владимир Черчесов Станислав
Комментарии (7)
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Axe111
1598318052
Урок физкультуры провёл хоть???
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vladimir-7
1598336818
Вот там бы Черчесов и остался.
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Hektor 84
1598384954
А пес Газзаев приезжал? Эту шкуру порвать надо за банкротство Алании.
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