ЦСКА не договорился по Карраскалю, которого видели заменой Влашичу

Как пишет Metaratings, полузащитника аргентинского «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаля в ЦСКА не будет. Стороны не смогли договориться.
Аргентинца видит полезным глава селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян. Москвичи видели в Карраскале потенциальную замену Николе Влашичу, которым интересуется «Наполи».
- В конце июля сообщалось, что ЦСКА готов заплатить за колумбийца 7 миллионов евро.
- Рыночная стоимость Карраскаля – 2,7 миллиона евро.
- Ранее хавбек выступал за «Севилью» и «Карпаты».
Источник: Metaratings