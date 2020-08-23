ЦСКА не договорился по Карраскалю, которого видели заменой Влашичу

Как пишет Metaratings, полузащитника аргентинского «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаля в ЦСКА не будет. Стороны не смогли договориться.

Аргентинца видит полезным глава селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян. Москвичи видели в Карраскале потенциальную замену Николе Влашичу, которым интересуется «Наполи».