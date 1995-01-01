Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    2 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    3 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?

    ЦСКА не договорился по Карраскалю, которого видели заменой Влашичу

    Как пишет Metaratings, полузащитника аргентинского «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаля в ЦСКА не будет. Стороны не смогли договориться.

    Аргентинца видит полезным глава селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян. Москвичи видели в Карраскале потенциальную замену Николе Влашичу, которым интересуется «Наполи».

    • В конце июля сообщалось, что ЦСКА готов заплатить за колумбийца 7 миллионов евро.
    • Рыночная стоимость Карраскаля – 2,7 миллиона евро.
    • Ранее хавбек выступал за «Севилью» и «Карпаты».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:59
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +96

      CF Kellevro 30 минут назад

      Полинью, упустили. Караскаля тоже, фукс вроде уже в Москве, но теперь выпал Набабкин нужны 2 центрбека. В опорную зону нужен хороший разрушитель и в атаку нужен быстрый нап, без чалова атака смотрится беззубой Сигурдсон как балерина только падает и руки разводит. Если не будет качественных трансферов то боюсь повторим судьбу Спартака в том сезоне.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +175

      Футурист 1 час назад

      Что-то мне подсказывает, что точка в этом трансфере еще не поставлена!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4887

      Lester84 1 час назад

      Про Гайча тоже также говорили. Я думаю это еще не конец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +274

      111ax 2 часа назад

      все трансферы срываются, походу как минимум до зимы будем играть как с рубином играли если ничего не предпримут на трансферном рынке

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5166

      серега кашин 2 часа назад

      значит был не так готов столько платить раз не смогли договориться или просто денег таких нет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12471

      vladimir-7 > серега кашин 2 часа назад

      Да он столько не стоит.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78599
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru