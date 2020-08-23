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  • ЦСКА не договорился по Карраскалю, которого видели заменой Влашичу

ЦСКА не договорился по Карраскалю, которого видели заменой Влашичу

23 августа 2020, 13:59
7

Как пишет Metaratings, полузащитника аргентинского «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаля в ЦСКА не будет. Стороны не смогли договориться.

Аргентинца видит полезным глава селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян. Москвичи видели в Карраскале потенциальную замену Николе Влашичу, которым интересуется «Наполи».

  • В конце июля сообщалось, что ЦСКА готов заплатить за колумбийца 7 миллионов евро.
  • Рыночная стоимость Карраскаля – 2,7 миллиона евро.
  • Ранее хавбек выступал за «Севилью» и «Карпаты».

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига ЦСКА Влашич Никола
Комментарии (7)
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серега кашин
1598181346
значит был не так готов столько платить раз не смогли договориться или просто денег таких нет
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111ax
1598182054
все трансферы срываются, походу как минимум до зимы будем играть как с рубином играли если ничего не предпримут на трансферном рынке
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Lester84
1598185892
Про Гайча тоже также говорили. Я думаю это еще не конец
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Футурист
1598186014
Что-то мне подсказывает, что точка в этом трансфере еще не поставлена!
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CF Kellevro
1598190266
Полинью, упустили. Караскаля тоже, фукс вроде уже в Москве, но теперь выпал Набабкин нужны 2 центрбека. В опорную зону нужен хороший разрушитель и в атаку нужен быстрый нап, без чалова атака смотрится беззубой Сигурдсон как балерина только падает и руки разводит. Если не будет качественных трансферов то боюсь повторим судьбу Спартака в том сезоне.
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Cobold
1598256405
Всё что не делается - к лучшему! Вон за Адольфика бодались, бодались и что в итоге: серая мышь на поле, в пустые ворота попасть не может.
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