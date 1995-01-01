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    АПЛ опубликовала календарь сезона-2020/21

    На официальном сайте английской Премьер-лиги появилось расписание всех 38 туров нового сезона.

    Матчи первого тура с участием «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» состоятся позднее, поскольку эти команды выступали на поздних стадиях еврокубков.

    С полной версией календаря АПЛ можно ознакомиться по ссылке.

    • Чемпионат начнется 12 сентября.
    • Завершится розыгрыш 23 мая.
    • Действующий победитель турнира – «Ливерпуль».

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    Источник: Официальный сайт АПЛ

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