АПЛ опубликовала календарь сезона-2020/21

На официальном сайте английской Премьер-лиги появилось расписание всех 38 туров нового сезона.
Матчи первого тура с участием «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» состоятся позднее, поскольку эти команды выступали на поздних стадиях еврокубков.
С полной версией календаря АПЛ можно ознакомиться по ссылке.
- Чемпионат начнется 12 сентября.
- Завершится розыгрыш 23 мая.
- Действующий победитель турнира – «Ливерпуль».
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Источник: Официальный сайт АПЛ