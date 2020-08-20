АПЛ опубликовала календарь сезона-2020/21

На официальном сайте английской Премьер-лиги появилось расписание всех 38 туров нового сезона.

Матчи первого тура с участием «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» состоятся позднее, поскольку эти команды выступали на поздних стадиях еврокубков.

С полной версией календаря АПЛ можно ознакомиться по ссылке.

Чемпионат начнется 12 сентября.

Завершится розыгрыш 23 мая.

Действующий победитель турнира – «Ливерпуль».

АПЛ представила мяч на следующий сезон

Клубы АПЛ проголосовали за возвращение к правилу трех замен в новом сезоне