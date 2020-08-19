Газизов – об интересе «Наполи» к Джикии: «Если будут предложения, мы их рассмотрим»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию об интересе «Наполи» к защитнику Георгию Джикии.

«В Италии пишут про интерес к Джикии? Можно еще много где написать, в Англии, например, про интерес к Жиго. Я слухам не верю. Если будут предложения, то мы их рассмотрим», – сказал Газизов.