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    Газизов – об интересе «Наполи» к Джикии: «Если будут предложения, мы их рассмотрим»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию об интересе «Наполи» к защитнику Георгию Джикии.

    «В Италии пишут про интерес к Джикии? Можно еще много где написать, в Англии, например, про интерес к Жиго. Я слухам не верю. Если будут предложения, то мы их рассмотрим», – сказал Газизов.

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    Источник: «Чемпионат»

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