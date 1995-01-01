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    Евсеев – о волевой победе над «Арсеналом»: «Зайдя в раздевалку, я увидел гладиаторов, бойцов, которые были в крови. У кого ссадина, у кого голеностоп распух»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил победу во втором туре над «Арсеналом» (3:2). Уфимцы по ходу встречи уступали.

    «Вчера, войдя в раздевалку я увидел бойцов, которые были в крови. У Славы Кротова синяк на бровочной части, не только ссадина. Ловро Бизяк на носилках лежит на полу и не может вздохнуть из-за проблемы с ребром. С ним возится доктор, помогает массажист.

    У других ребят у кого ссадина, у кого распух голеностоп, у кого икроножная мышца кровит.Вот это я называю: провели качественную игру. Зайдя в раздевалку, я увидел гладиаторов, бойцов, которые на этой арене выложились без остатка ради победы. Какое-то время парни не могли слова сказать, все сидели обессиленные. Всe осталось на поле.

    Продышались и сели в автобус, поехали в Калугу. Полтора часа отличной дороги. Уже пришли в себя. К слову, в Калуге отличный аэропорт, который принимает и международные рейсы. 2 часа лета до Уфы и ближе к 5 утра мы дома.

    Дал команде отдохнуть, отоспаться. А сейчас проведем тренировку и восстановительные мероприятия», – сообщил Евсеев.

    • «Уфа» идет в РПЛ восьмой.
    • Следующий соперник уфимцев – «Спартак».
    • Евсеев работает в команде с прошлого года.

    text

    Публикация от text (@vadimevseev16) 15 Авг 2020 в 5:37 PDT

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Вадима Евсеева

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1224

      Муруал 40 минут назад

      Молодцы Уфа! Так держать! Удачи в следующих матчах.

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      Рейтинг: +1877

      vsespartak01 55 минут назад

      уфу с волевой победой!сильная команда однако!19го поглядим!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1567

      _Marqella_ 1 час назад

      Да,молодцы уфимцы, играют самоотверженно....

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