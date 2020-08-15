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  • Евсеев – о волевой победе над «Арсеналом»: «Зайдя в раздевалку, я увидел гладиаторов, бойцов, которые были в крови. У кого ссадина, у кого голеностоп распух»

Евсеев – о волевой победе над «Арсеналом»: «Зайдя в раздевалку, я увидел гладиаторов, бойцов, которые были в крови. У кого ссадина, у кого голеностоп распух»

15 августа 2020, 20:35
9

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил победу во втором туре над «Арсеналом» (3:2). Уфимцы по ходу встречи уступали.

«Вчера, войдя в раздевалку я увидел бойцов, которые были в крови. У Славы Кротова синяк на бровочной части, не только ссадина. Ловро Бизяк на носилках лежит на полу и не может вздохнуть из-за проблемы с ребром. С ним возится доктор, помогает массажист.

У других ребят у кого ссадина, у кого распух голеностоп, у кого икроножная мышца кровит.Вот это я называю: провели качественную игру. Зайдя в раздевалку, я увидел гладиаторов, бойцов, которые на этой арене выложились без остатка ради победы. Какое-то время парни не могли слова сказать, все сидели обессиленные. Всe осталось на поле.

Продышались и сели в автобус, поехали в Калугу. Полтора часа отличной дороги. Уже пришли в себя. К слову, в Калуге отличный аэропорт, который принимает и международные рейсы. 2 часа лета до Уфы и ближе к 5 утра мы дома.

Дал команде отдохнуть, отоспаться. А сейчас проведем тренировку и восстановительные мероприятия», – сообщил Евсеев.

  • «Уфа» идет в РПЛ восьмой.
  • Следующий соперник уфимцев – «Спартак».
  • Евсеев работает в команде с прошлого года.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Вадима Евсеева
Россия. Премьер-лига Арсенал Уфа Евсеев Вадим
Комментарии (9)
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_Marqella_
1597514597
Да,молодцы уфимцы, играют самоотверженно....
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vsespartak01
1597517329
уфу с волевой победой!сильная команда однако!19го поглядим!
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Муруал
1597518225
Молодцы Уфа! Так держать! Удачи в следующих матчах.
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Hektor 84
1597520665
Обкурился? Или с запоя еще не вышел?
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Plyash
1597521432
Вадим,ты кому сказки рассказываешь? Тем,кто на поле никогда не выходил? Любой "коуч" скажет тоже самое про своих ребят,не взирая на результат,или сам давно на поле не был?Эта картинка после любой игры. Провели "качественную игру", а если бы ноги не распухли,значит бы не выиграли? Детский лепет какой-то. Ну,а саму команду Уфы с победой,молодцы.Характер у Вас есть.
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paracetamol
1597522913
С такими ранами скоро без бойцов останешься!
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Дедуктор
1597554658
А трибунам арсенальским сказал коронку свою? Типо, куй вам, а не 3 очка.
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