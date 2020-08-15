Евсеев – о волевой победе над «Арсеналом»: «Зайдя в раздевалку, я увидел гладиаторов, бойцов, которые были в крови. У кого ссадина, у кого голеностоп распух»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил победу во втором туре над «Арсеналом» (3:2). Уфимцы по ходу встречи уступали.

«Вчера, войдя в раздевалку я увидел бойцов, которые были в крови. У Славы Кротова синяк на бровочной части, не только ссадина. Ловро Бизяк на носилках лежит на полу и не может вздохнуть из-за проблемы с ребром. С ним возится доктор, помогает массажист.

У других ребят у кого ссадина, у кого распух голеностоп, у кого икроножная мышца кровит.Вот это я называю: провели качественную игру. Зайдя в раздевалку, я увидел гладиаторов, бойцов, которые на этой арене выложились без остатка ради победы. Какое-то время парни не могли слова сказать, все сидели обессиленные. Всe осталось на поле.

Продышались и сели в автобус, поехали в Калугу. Полтора часа отличной дороги. Уже пришли в себя. К слову, в Калуге отличный аэропорт, который принимает и международные рейсы. 2 часа лета до Уфы и ближе к 5 утра мы дома.

Дал команде отдохнуть, отоспаться. А сейчас проведем тренировку и восстановительные мероприятия», – сообщил Евсеев.

«Уфа» идет в РПЛ восьмой.

Следующий соперник уфимцев – «Спартак».

Евсеев работает в команде с прошлого года.