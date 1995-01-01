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    Globo Esporte: ЦСКА намерен предложить 7 миллионов за бразильца Фукса

    ЦСКА заинтересован в трансфере центрального защитника «Интернасьонала» Бруно Фукса.

    По информации Globo Esporte, российский клуб готов заплатить за бразильского центрбека 7 миллионов евро.

    На 21-летнего футболиста также претендуют «Лилль» и «Монако». Кроме того, к нему присматривается «Милан».

    «Интернасьонал» хочет выручить от продажи Фукса 10 миллионов евро, но может снизить стоимость, если получит определенный процент от перепродажи своего воспитанника.

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    Источник: Globo Esporte

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    Сегодня, 09:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +544

      AleSan4es 2 часа назад

      Ага конечно перебить транфмер к Монако.. смешно скорее дизинфу кидают что бы Бекао выкупить

      -1
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      Рейтинг: +2102

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Ну тогда надо весь комплект брать - в полузащиту Лома, а в нападение - Христофора Бонифатьича Врунгеля

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