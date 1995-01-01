Globo Esporte: ЦСКА намерен предложить 7 миллионов за бразильца Фукса

ЦСКА заинтересован в трансфере центрального защитника «Интернасьонала» Бруно Фукса.

По информации Globo Esporte, российский клуб готов заплатить за бразильского центрбека 7 миллионов евро.

На 21-летнего футболиста также претендуют «Лилль» и «Монако». Кроме того, к нему присматривается «Милан».

«Интернасьонал» хочет выручить от продажи Фукса 10 миллионов евро, но может снизить стоимость, если получит определенный процент от перепродажи своего воспитанника.