Globo Esporte: ЦСКА намерен предложить 7 миллионов за бразильца Фукса

Ага конечно перебить транфмер к Монако.. смешно скорее дизинфу кидают что бы Бекао выкупить
ЦСКА заинтересован в трансфере центрального защитника «Интернасьонала» Бруно Фукса.
По информации Globo Esporte, российский клуб готов заплатить за бразильского центрбека 7 миллионов евро.
На 21-летнего футболиста также претендуют «Лилль» и «Монако». Кроме того, к нему присматривается «Милан».
«Интернасьонал» хочет выручить от продажи Фукса 10 миллионов евро, но может снизить стоимость, если получит определенный процент от перепродажи своего воспитанника.