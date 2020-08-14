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РПЛ. «Сочи» и «Химки» поделили очки

14 августа 2020, 21:11
6

Во 2-м туре РПЛ «Сочи» принимал «Химки».

Команды забили другу другу по голу. На мяч Александра Трошечкина хозяева ответили точным ударом Кристиана Нобоа.

Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

Сочи – Химки – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Трошечкин, 24; 1:1 – Нобоа, 63.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Маргасов, Мевля, Миладинович (Маммана, 66), Бурмистров (Жоаозиньо, 46), Полоз (Заболотный, 57), Цаллагов Нобоа, Руденко (Боковой, 57).

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Мартусевич (Мурнин, 89), Корян (Липовой, 70), Трошечкин, Боженов, Полярус (Ломовицкий, 77, Дядюн (Конате, 70), Алиев.

Предупреждения: Полоз, 23; Терехов, 31 – Дядюн, 49; Полярус, 51; Тихий, 55.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сочи Химки
Комментарии (6)
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Серёга Краснодарский
1597429188
А футбол то у нас неплох при нормальном судействе благодаря Спартаку. Сочи это вам не пацанам 10 совать и радоваться по сявски. Без помощи судьи ребята Федотова пока нули ели отскочили дома с новичком лиги. Завтра при нормальном судействе чувствую труба будет Зениту в Ростове
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САДЫЧОК
1597429386
Хороший тренер Федотов-НО почему не ставишь в основу Заболотного-НЕ ПОНЯТНО !
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Mr.Boombastic
1597430335
Химки оказались тоже сильнее 16-17 летних ростовских мальчишек?)))
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paracetamol
1597435340
Сочи еще не сыгрались после значительных перемен в составе.
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житель СПб
1597440448
Ну что... Как и ожидалось, публичная компания Спартака дала свои плоды. В целом ряде существенных моментов игры с фарм клубом Спартака судья выносил решения не в пользу Сочи - явно, побаивался.
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zigbert
1597517920
Сочи считался фаворитом этого матча.
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