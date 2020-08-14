РПЛ. «Сочи» и «Химки» поделили очки

Во 2-м туре РПЛ «Сочи» принимал «Химки».
Команды забили другу другу по голу. На мяч Александра Трошечкина хозяева ответили точным ударом Кристиана Нобоа.
Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур
Голы: 0:1 – Трошечкин, 24; 1:1 – Нобоа, 63.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Маргасов, Мевля, Миладинович (Маммана, 66), Бурмистров (Жоаозиньо, 46), Полоз (Заболотный, 57), Цаллагов Нобоа, Руденко (Боковой, 57).
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Мартусевич (Мурнин, 89), Корян (Липовой, 70), Трошечкин, Боженов, Полярус (Ломовицкий, 77, Дядюн (Конате, 70), Алиев.
Предупреждения: Полоз, 23; Терехов, 31 – Дядюн, 49; Полярус, 51; Тихий, 55.
Источник: «Бомбардир»