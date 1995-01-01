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    РПЛ. «Сочи» и «Химки» поделили очки

    Во 2-м туре РПЛ «Сочи» принимал «Химки».

    Команды забили другу другу по голу. На мяч Александра Трошечкина хозяева ответили точным ударом Кристиана Нобоа.

    Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

    Сочи (Сочи) – Химик (Химки) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Трошечкин, 24; 1:1 – Нобоа, 63.

    «Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Маргасов, Мевля, Миладинович (Маммана, 66), Бурмистров (Жоаозиньо, 46), Полоз (Заболотный, 57), Цаллагов Нобоа, Руденко (Боковой, 57).

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Мартусевич (Мурнин, 89), Корян (Липовой, 70), Трошечкин, Боженов, Полярус (Ломовицкий, 77, Дядюн (Конате, 70), Алиев.

    Предупреждения: Полоз, 23; Терехов, 31 – Дядюн, 49; Полярус, 51; Тихий, 55.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:11
    Комментарии5
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      Рейтинг: +7

      Mr.Boombastic 29 минут назад

      Химки оказались тоже сильнее 16-17 летних ростовских мальчишек?)))

      0
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      Рейтинг: +4650

      САДЫЧОК 45 минут назад

      Хороший тренер Федотов-НО почему не ставишь в основу Заболотного-НЕ ПОНЯТНО !

      1
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      Рейтинг: +6768

      alarm 48 минут назад

      позор фарму спартака!

      1
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      Рейтинг: +795

      Серёга Краснодарский 49 минут назад

      А футбол то у нас неплох при нормальном судействе благодаря Спартаку. Сочи это вам не пацанам 10 совать и радоваться по сявски. Без помощи судьи ребята Федотова пока нули ели отскочили дома с новичком лиги. Завтра при нормальном судействе чувствую труба будет Зениту в Ростове

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1876

      Semenycch 55 минут назад

      В первом тайме была довольно вязкая равная игра.

      0
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