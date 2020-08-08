РПЛ. «Ростов» начал чемпионат с победы над «Тамбовом»

В первом туре РПЛ «Ростов» оказался сильнее «Тамбова». Матч прошел в Саранске – на стадионе, где проходили игры чемпионата мира-2018.

Единственный гол забил Павел Мамаев. У «Ростова» дебютировал японский футболист Кенто Хашимото.

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Тамбов – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Мамаев, 21.

«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Рыбин, Ойеволе, Каплиенко, Чуперка, Тетрашвили (Кабахидзе, 68), Килин (Шляков, 77), Балашов (Обухов, 54), Костюков (Карасев, 77), Карапетян (Панченко, 69).

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Мамаев (Глебов, 83), Ионов (Долгов, 90+2), Попов (Еременко, 71), Хаджикадунич, Зайнутдинов (Байрамян, 71), Норманн, Шомуродов (Хашимото, 83).

Предупреждения: Тетрашвили, 38; Костюков, 73 – Попов, 3; Зайнутдинов, 34; Хаджикадунич, 76.

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