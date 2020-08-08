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РПЛ. «Ростов» начал чемпионат с победы над «Тамбовом»

8 августа 2020, 20:23
45

В первом туре РПЛ «Ростов» оказался сильнее «Тамбова». Матч прошел в Саранске – на стадионе, где проходили игры чемпионата мира-2018.

Единственный гол забил Павел Мамаев. У «Ростова» дебютировал японский футболист Кенто Хашимото.

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Тамбов – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Мамаев, 21.

«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Рыбин, Ойеволе, Каплиенко, Чуперка, Тетрашвили (Кабахидзе, 68), Килин (Шляков, 77), Балашов (Обухов, 54), Костюков (Карасев, 77), Карапетян (Панченко, 69).

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Мамаев (Глебов, 83), Ионов (Долгов, 90+2), Попов (Еременко, 71), Хаджикадунич, Зайнутдинов (Байрамян, 71), Норманн, Шомуродов (Хашимото, 83).

Предупреждения: Тетрашвили, 38; Костюков, 73 – Попов, 3; Зайнутдинов, 34; Хаджикадунич, 76.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Тамбов Ростов
Комментарии (45)
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portero
1596907573
Ростов с победой!
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nominum
1596907645
Ростов только набирает форму. А Тамбов никакой.
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Zenit2312
1596907714
С победой мужики!!!
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Кузьмич на трибуне
1596907763
Ростов и Ростовчан с победой. Удачи ребята в новом РоспотребРэкет-ЧР .
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GoLenaStop
1596907790
Ростсельмаш - играли хорошо и надежно, но надо забивать больше, были моменты. Спасибо скажу за победу в следующем матче! С ув.
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arrivalgist
1596907963
Поздравления Ростову! Мужики!))
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slavа0508
1596908029
С почином Ростов!!!!!Удачи в следующих играх особенно в следующем туре,,только победы,,,
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MaxRnD
1596908175
Паша тащит, а Эльдор до сих пор то ли от ковида не отошёл, то ли от женитьбы
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kazak161
1596908672
Всех болельщиков Ростова с первой победой в новом сезоне!
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slavа0508
1596912058
В матче с Зенитом,,,уверен что 90% россиян будут болеть за Ростов,,,,,
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