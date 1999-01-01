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    РПЛ. «Ростов» начал чемпионат с победы над «Тамбовом»

    В первом туре РПЛ «Ростов» оказался сильнее «Тамбова». Матч прошел в Саранске – на стадионе, где проходили игры чемпионата мира-2018.

    Единственный гол забил Павел Мамаев. У «Ростова» дебютировал японский футболист Кенто Хашимото.

    Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

    Тамбов – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Мамаев, 21.

    «Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Рыбин, Ойеволе, Каплиенко, Чуперка, Тетрашвили (Кабахидзе, 68), Килин (Шляков, 77), Балашов (Обухов, 54), Костюков (Карасев, 77), Карапетян (Панченко, 69).

    «Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Мамаев (Глебов, 83), Ионов (Долгов, 90+2), Попов (Еременко, 71), Хаджикадунич, Зайнутдинов (Байрамян, 71), Норманн, Шомуродов (Хашимото, 83).

    Предупреждения: Тетрашвили, 38; Костюков, 73 – Попов, 3; Зайнутдинов, 34; Хаджикадунич, 76.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии24
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      Рейтинг: +40749

      portero 14 минут назад

      Тамбов без стадиона совсем беда, что там со стадионом? Обещали чинуши реконструкцию , но как всегда .....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +771

      Серёга Краснодарский 15 минут назад

      Болел Сельмаша с победой

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4077

      3a zenit 28 минут назад

      эх Тамбов...не заработать с тобой копеечку

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1513

      kazak161 30 минут назад

      Всех болельщиков Ростова с первой победой в новом сезоне!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +81

      ростов 100/100 31 минуту назад

      Соточку за гол, сочку за победу, осталось 50, отдельно за Мамаева.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +587

      Чехов на Садовой > ростов 100/100 14 минут назад

      А за Карпушу, всех ребятишек, удачу и Ростов-город ? Минимум 700 - 800 капель намахнуть небходимо !!!

      1
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      Рейтинг: +81

      ростов 100/100 34 минуты назад

      Всех ростовчан с победой. Второй тайм немного провалили. Японца проверили, за 12 минут за мяч подержался.

      4
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      Рейтинг: +1154

      латунный сепаратист 38 минут назад

      на классе .тамбов на вылет.ростов чемпион

      3
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      Рейтинг: +1745

      Кузьмич на трибуне > латунный сепаратист 34 минуты назад

      Буду рад видеть Ростов на пьедестале. Лишь бы потом вас не постигла участь Кубани, Анжи, Амкара. Я за честную игру, а не подковёрные интриги столичных бюрократов.

      4
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      Рейтинг: +40378

      MaxRnD 38 минут назад

      Паша тащит, а Эльдор до сих пор то ли от ковида не отошёл, то ли от женитьбы

      7
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      Рейтинг: +81

      ростов 100/100 > MaxRnD 36 минут назад

      Скорее от женить бы, дорвался до бесплатного.

      3
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      Рейтинг: +645

      nominum > MaxRnD 33 минуты назад

      Валера уже говорил старую истину: игрок женился- на год пропал.

      3
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      Рейтинг: +13180

      slavutiq70 41 минуту назад

      С почином Ростов!!!!!Удачи в следующих играх особенно в следующем туре,,только победы,,,

      7
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      Рейтинг: +423

      arrivalgist 42 минуты назад

      Поздравления Ростову! Мужики!))

      8
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