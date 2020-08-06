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    Караваев – об идеале игрока: «Лам – работяга, который мог выходить на обоих флангах, опорником»

    Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев оценил первый сезон в составе клуба из Санкт-Петербурга.

    – Это ваш лучший сезон на данный момент?

    – Пока что – да, естественно. Кроме трофеев это проявилось в стабильности – я почти ни одного матча в сезоне не пропустил. Плюс совсем другие задачи: в «Витессе» боролся за 5-6 место, а в «Зените» взял два трофея и сыграл в Лиге чемпионов. Но, надеюсь, будут сезоны еще успешнее.

    – Три лучших матча Вячеслава Караваева?

    – Домашний против «Спартака» в чемпионате – мы почти тайм играли в меньшинстве с принципиальным соперником, но все равно победили. Он был самым сложным в сезоне. В Лиге чемпионов здорово обыграли «Лион» на своем поле. Плюс надолго запомню «золотой» матч в «Краснодаре». Конечно, можно было бы вспомнить гол+пас в Ростове, но чемпионство точно будет поважнее.

    – У вас есть образец для подражания? Кто идеальный крайний защитник для Вячеслава Караваева?

    – Мой идеал – это Филипп Лам. Работяга, который мог выходить на обоих флангах. Он даже опорного полузащитника играл. Капитан «Баварии» и сборной Германии, человек с большой буквы. Он еще и в атаке был хорош, не только в обороне.

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    Источник: «Р-Спорт»

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