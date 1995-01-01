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    В FIFA 21 не будет лицензионной «Ромы». Ее заменят на «Roma FC»

    EA Sports объявила, что «Рома» не попадет в FIFA 21.

    Разработчик потерял лицензию на использование клуба. Теперь римляне – эксклюзивный партнер Konami, создателя PES.

    Клуб заменят на «Roma FC» – ему изменят форму и логотип. Команда будет выступать на лицензированном стадионе «Олимпик».

    Настоящие имена, фамилии и облик футболистов «Ромы» сохранятся в FIFA 21.

    • В прошлом году «Ювентус» был заменен на Piemonte Calcio по той же причине.
    • EA Sports имеют права на чемпионат Италии, как и Konami.
    • Вчера канадская компания объявила о партнерстве с «Миланом» и «Интером».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: EA Sports

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    Сегодня, 11:08
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9772

      DeStar 2 часа назад

      бесит такая фигня. Тот случай когда при конкуренции двух компаний - конечный покупатель, в итоге что-то теряет. Обычно по закону рынка такого не должно быть

      2
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      Рейтинг: +81

      Glebson 3 часа назад

      Надоели эти эксклюзивные права — они никаких преимуществ не дают почти.
      Давно бы уже договорились и соревновались чисто по геймплею, ИИ, графике и т.д.

      3
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      Рейтинг: +498

      AleSan4es > Glebson 2 часа назад

      Пока дурочки будут покупать этот конвейер от ЕА за 5000р каждый год никаких изменений не будет. Беру в еа ассес по подписке и не парюсь. Жду даунов говорящих что игра шедевр и я ничего не понимаю=)

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