В FIFA 21 не будет лицензионной «Ромы». Ее заменят на «Roma FC»

EA Sports объявила, что «Рома» не попадет в FIFA 21.

Разработчик потерял лицензию на использование клуба. Теперь римляне – эксклюзивный партнер Konami, создателя PES.

Клуб заменят на «Roma FC» – ему изменят форму и логотип. Команда будет выступать на лицензированном стадионе «Олимпик».

Настоящие имена, фамилии и облик футболистов «Ромы» сохранятся в FIFA 21.