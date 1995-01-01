В FIFA 21 не будет лицензионной «Ромы». Ее заменят на «Roma FC»

бесит такая фигня. Тот случай когда при конкуренции двух компаний - конечный покупатель, в итоге что-то теряет. Обычно по закону рынка такого не должно быть
EA Sports объявила, что «Рома» не попадет в FIFA 21.
Разработчик потерял лицензию на использование клуба. Теперь римляне – эксклюзивный партнер Konami, создателя PES.
Клуб заменят на «Roma FC» – ему изменят форму и логотип. Команда будет выступать на лицензированном стадионе «Олимпик».
Настоящие имена, фамилии и облик футболистов «Ромы» сохранятся в FIFA 21.