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    Александр Кержаков: «Кокорин – сильнейший форвард «Спартака»

    Главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков прокомментировал трансфер форварда Александра Кокорина в «Спартак». Он заработает за три года более миллиарда рублей.

    «Это его выбор. Это был не единственный вариант для Саши, но он сделал так, как посчитал нужным. Думаю, что Кокорин – самый сильный нападающий в «Спартаке» из тех, кто сейчас есть в команде. Естественно, это хорошее приобретение для «красно-белых», – сказал Кержаков «Р-Спорт».

    • Последним клубом Кокорина был «Сочи».
    • 31 июля у игрока истек контракт с «Зенитом».
    • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 16:03
    Комментарии3
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      Рейтинг: +17788

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Потенциально Кокорин точно самый сильный нападающий в Спартаке, но заставить его играть на верхних возможностях уж точно не для Тедеско.

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      Рейтинг: +5450

      ivany4 1 час назад

      А я думаю - будем посмотреть, потом оценивать.

      0
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      Рейтинг: +1747

      vsespartak01 2 часа назад

      о силе кокорина пока подождем говорить!пусть поиграет тогда посмотрим!

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