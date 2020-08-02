Александр Кержаков: «Кокорин – сильнейший форвард «Спартака»

Главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков прокомментировал трансфер форварда Александра Кокорина в «Спартак». Он заработает за три года более миллиарда рублей.

«Это его выбор. Это был не единственный вариант для Саши, но он сделал так, как посчитал нужным. Думаю, что Кокорин – самый сильный нападающий в «Спартаке» из тех, кто сейчас есть в команде. Естественно, это хорошее приобретение для «красно-белых», – сказал Кержаков «Р-Спорт».

Последним клубом Кокорина был «Сочи».

31 июля у игрока истек контракт с «Зенитом».

Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

Кокорин раньше: «Никогда не перейду в «Спартак» и хештег #яникогданеустануповторять. У него детская обида на клуб

Заиграет ли Кокорин в «Спартаке»?