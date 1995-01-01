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    Евсеев: «Урунова привез Газизов. Прогресс игрока? Я ничего не делал, он сам всего добился»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поговорил о полузащитнике Остоне Урунове. Он пополнил клуб зимой.

    «Он приехал на сборы, стал тренироваться. Ничего особенно на первых сборах в нем я не увидел, не сказать, что он впечатлил меня. А вот на втором сборе было больше игр, где он уже смог показать себя.

    Он игрок высокого класса, если пришел и сразу стал играть в основе. Он игрок основного состава, выиграл конкуренцию у других сильных футболистов. Отмечу в нем физическую мощь, технику и особый дриблинг для нашей лиги. В РПЛ мало у кого есть такой обыгрыш..

    Есть ли у него проблемы на последней трети поля? Для этого мы тренеры и существуем. Хотя я не согласен с этим мнением. У него есть последний пас и хороший поставленный удар. Его прогресс? Я ничего не делал, он сам всего добился. Я только помогаю. Не могу объяснить повышенный интерес к нему сейчас. Я тоже не знал его и не видел раньше. Это Шамиль Газизов привез его. До первого сбора я не видел его», – сказал Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • «Спартак» купит Урунова за 2 миллиона евро.
    • Урунов перешeл в «Уфу» в феврале 2020 года за 200 тысяч.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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