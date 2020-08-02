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  • Евсеев: «Урунова привез Газизов. Прогресс игрока? Я ничего не делал, он сам всего добился»

Евсеев: «Урунова привез Газизов. Прогресс игрока? Я ничего не делал, он сам всего добился»

2 августа 2020, 01:04
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поговорил о полузащитнике Остоне Урунове. Он пополнил клуб зимой.

«Он приехал на сборы, стал тренироваться. Ничего особенно на первых сборах в нем я не увидел, не сказать, что он впечатлил меня. А вот на втором сборе было больше игр, где он уже смог показать себя.

Он игрок высокого класса, если пришел и сразу стал играть в основе. Он игрок основного состава, выиграл конкуренцию у других сильных футболистов. Отмечу в нем физическую мощь, технику и особый дриблинг для нашей лиги. В РПЛ мало у кого есть такой обыгрыш..

Есть ли у него проблемы на последней трети поля? Для этого мы тренеры и существуем. Хотя я не согласен с этим мнением. У него есть последний пас и хороший поставленный удар. Его прогресс? Я ничего не делал, он сам всего добился. Я только помогаю. Не могу объяснить повышенный интерес к нему сейчас. Я тоже не знал его и не видел раньше. Это Шамиль Газизов привез его. До первого сбора я не видел его», – сказал Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • «Спартак» купит Урунова за 2 миллиона евро.
  • Урунов перешeл в «Уфу» в феврале 2020 года за 200 тысяч.
  • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Урунов Остон Евсеев Вадим Газизов Шамиль
Комментарии (1)
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vka1970
1596345094
Посмотрим что из этого чуда выйдет.
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