«Боруссия» не продаст Санчо в «МЮ» дешевле 120 миллионов

«Боруссия» не готова вести переговоры с «Манчестер Юнайтед» по трансферу полузащитника Джейдона Санчо, пока англичане не предложат требуемую дортмундцами сумму.

Как пишет Kicker, «Боруссия» хочет получить за вингера 120 миллионов евро. Первое предложение «МЮ», по информации Daily Express, составляло 89 миллионов.

Дортмундцы установили крайний срок трансфера – 10 августа.