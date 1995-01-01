Ди Марцио: защитник «Милана» Родригес отказался переходить в «Локомотив» в обмен на Миранчука

Завтра утром Родригес просыпается у себя в кроватке - а у него колесная пара тепловоза к ногам привязана. Штоб осознал всю глубину своих глубин...
«Локомотив» не смог обменять полузащитника Алексея Миранчука на защитника «Милана» Рикардо Родригеса.
Швейцарец отказался от переезда в Россию.
27-летний левый защитник последние полгода выступал на правах аренды в ПСВ.
- Сообщалось, что Лаксальт станет частью сделки. «Милан» при этом выплатит денежную компенсацию.
Арустамян: «Милан» снова настроен к Миранчуку позитивно. В ближайшее время они вступят в официальные переговоры»