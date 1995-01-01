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    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    Ди Марцио: защитник «Милана» Родригес отказался переходить в «Локомотив» в обмен на Миранчука

    «Локомотив» не смог обменять полузащитника Алексея Миранчука на защитника «Милана» Рикардо Родригеса.

    Швейцарец отказался от переезда в Россию.

    27-летний левый защитник последние полгода выступал на правах аренды в ПСВ.

    • Сообщалось, что Лаксальт станет частью сделки. «Милан» при этом выплатит денежную компенсацию.

    Арустамян: «Милан» снова настроен к Миранчуку позитивно. В ближайшее время они вступят в официальные переговоры»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Сайт Джанлуки Ди Марцио

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    Сегодня, 11:12
    Комментарии3
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      Рейтинг: +171

      Радио1000шумеров 22 минуты назад

      Завтра утром Родригес просыпается у себя в кроватке - а у него колесная пара тепловоза к ногам привязана. Штоб осознал всю глубину своих глубин...

      0
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      Рейтинг: +9082

      Skull_Boy 1 час назад

      Он что на дурака похож, чтобы переходить в никчемный продажный чемпионат

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2456

      Cleaner 1 час назад

      Из Итальянского Милана в Российский Локомотив. Отказался переходить? Странно...)

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