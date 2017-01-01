«Чемпионат»: Маммана может перейти из «Зенита» в «Сочи»

Что там пишут про Спартак, мол денег потратили и ноют, они то хоть раз та потратились неудачно, а Зенит покупал его за 16 и бесплатно в Сочи, еще таких как он до фига... Классно тратиться когда Газпром под рукой )
Новым клубом центрального защитника «Зенита» Эмануэля Мамманы может стать «Сочи». Чемпионы готовы отправить аргентинца туда в аренду, сообщает «Чемпионат». Переговоры идут.
«Зенит» не рассчитывает на Мамману, который в составе команды рвал крестообразные связки колена.
- Маммана перешел в «Зенит» летом 2017 года и «Лиона».
- В этом сезоне игрок провел в РПЛ два матча.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.