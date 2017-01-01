Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    2 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    3 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?

    «Чемпионат»: Маммана может перейти из «Зенита» в «Сочи»

    Новым клубом центрального защитника «Зенита» Эмануэля Мамманы может стать «Сочи». Чемпионы готовы отправить аргентинца туда в аренду, сообщает «Чемпионат». Переговоры идут.

    «Зенит» не рассчитывает на Мамману, который в составе команды рвал крестообразные связки колена.

    • Маммана перешел в «Зенит» летом 2017 года и «Лиона».
    • В этом сезоне игрок провел в РПЛ два матча.
    • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:45
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +994

      LOKOfanatik19 14 минут назад

      Что там пишут про Спартак, мол денег потратили и ноют, они то хоть раз та потратились неудачно, а Зенит покупал его за 16 и бесплатно в Сочи, еще таких как он до фига... Классно тратиться когда Газпром под рукой )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +444

      Вонючая столица 32 минуты назад

      Сирожу Сельмага - позорного ботана в Сучи отправьте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3330

      Томик 47 минут назад

      А когда закончатся места в Сочи, куда их пихать будете?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1249

      Питерский князь 53 минуты назад

      Такое ощущение, что Спартак в следующем сезоне вылетит в пердив.
      =)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1042

      Алехсбургер. 57 минут назад

      переступить..мэй би..?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      Зентролль 59 минут назад

      Загубили парня, а ведь ему всего 24 только...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1355

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      Из Лиона в Сочи. Браво.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6830

      paracetamol 1 час назад

      Очень ожидаемо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +994

      PAREVG. 1 час назад

      А куда его еще???
      Похоже Зенит специально создал Сочи на базе Динамо Спб, чтобы спихивать туда тех кто стал не нужен.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1249

      Питерский князь > PAREVG. 56 минут назад

      Чтобы мАсковских клубов в РПЛ стало меньше.
      Это не чемпионат мАсквы!
      =)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1249

      Питерский князь 1 час назад

      Зря.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78124
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru