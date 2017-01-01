«Чемпионат»: Маммана может перейти из «Зенита» в «Сочи»

Новым клубом центрального защитника «Зенита» Эмануэля Мамманы может стать «Сочи». Чемпионы готовы отправить аргентинца туда в аренду, сообщает «Чемпионат». Переговоры идут.

«Зенит» не рассчитывает на Мамману, который в составе команды рвал крестообразные связки колена.