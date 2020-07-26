«Рубин» ведет переговоры с «Химками» по победителю Кубка России Трошечкину

Полузащитник «Химок» Александр Трошечкин может перейти в «Рубин». Переговоры уже идут, информирует «Матч ТВ».

Источник также пишет, что в борьбу за Трошечкина может включиться «Ахмат», который возглавит Андрей Талалаев. Именно он приглашал игрока в «Химки».