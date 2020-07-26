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    «Рубин» ведет переговоры с «Химками» по победителю Кубка России Трошечкину

    Полузащитник «Химок» Александр Трошечкин может перейти в «Рубин». Переговоры уже идут, информирует «Матч ТВ».

    Источник также пишет, что в борьбу за Трошечкина может включиться «Ахмат», который возглавит Андрей Талалаев. Именно он приглашал игрока в «Химки».

    • Трошечкин в 2018 году взял Кубок России с «Тосно».
    • В сезоне-2019/20 Трошечкин провел 32 матча, забил семь голов, сделал четыре результативные передачи.
    • Рынок оценивает игрока в 550 тысяч евро.

    Источник: «Матч ТВ»

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    26.07.2020 14:39
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 26 июля 2020, 19:03

      Специально провокационное название статьи...

      1
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      ...
      Рейтинг: +28518

      JTherry > житель СПб 26 июля 2020, 21:39

      поздравляю вас с Днем ВМФ!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +786

      xakep01 26 июля 2020, 18:28

      https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/chempionat-rossii-rpl-premer-liga-kakie-arbitry-oshibalis-chasche-kto-postradal-iz-za-sudeyskih-oshibok-1695259/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr Читайте спартаковцы и в питывайте инфу, прежде чем говорит Газпрем все купил

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1155

      fhnv 26 июля 2020, 16:17

      третий сорт не брак

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 26 июля 2020, 14:56

      Щас еще и химиков растащат!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +28518

      JTherry 26 июля 2020, 14:53

      "...по победителю Кубка России Трошечкину"
      ...таким образом Бомбардир троллит Химки? читайте, прежде, чем выкладывать информацию...

      3
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      Рейтинг: +8835

      vladik12 > JTherry 26 июля 2020, 15:02

      А что они не так написали, Джонни?

      1
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      Рейтинг: +28518

      JTherry > vladik12 26 июля 2020, 15:09

      в журналистике важнее точность изложения материала, а не подтекст...

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      Рейтинг: +8835

      vladik12 > JTherry 26 июля 2020, 15:10

      Я думаю, они побольше тебя разбираются в журналистике).

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      Рейтинг: +28518

      JTherry > vladik12 26 июля 2020, 15:13

      возможно, но ошибок на этом "футбольно-юмористическом" сайте хватает))

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      Рейтинг: +101

      Максим2712 > JTherry 26 июля 2020, 16:39

      Ты сначала намекаешь на тролинг, а вслед за этим сразу же пишешь "читайте, прежде чем выкладывать". Так ты определись уже. это троллинг или ошибка)

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      Рейтинг: +28518

      JTherry > Максим2712 26 июля 2020, 16:47

      с этим пусть журналисты Бомбардира разбираются, а я считаю себя вправе задать резонный вопрос (обрати внимание, что после слов о "троллинге" стоит вопрос) - троллинг или ошибка?

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      Рейтинг: +1819

      gor77 > JTherry 26 июля 2020, 16:49

      Да какая разница - победитель или участник финала! )))))
      Это ж стиль данного сайта! )))) Видимо, главный редактор сайта, если он вообще есть, явно не филолог! ))))))))))

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      Рейтинг: +28518

      JTherry > gor77 26 июля 2020, 16:52

      сомневаюсь, что кто-то на этом сайте разбирается в вопросах филологии, вагон ошибок каждую неделю...

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      Рейтинг: +101

      Максим2712 > JTherry 26 июля 2020, 16:57

      " Спал ли Джон Терри с женой лучшего друга?" Такие "вопросы" как раз используют журналисты в конце компрометирующих предложений, чтобы не попасть под судебные разбирательства. Очевидно же, что это троллинг.

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      Рейтинг: +28518

      JTherry > Максим2712 26 июля 2020, 17:31

      не сомневайся, спал))) но - свечку не держал... приблизительно так) только какое отношение это имеет к данному материалу?

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