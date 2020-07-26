«Рубин» ведет переговоры с «Химками» по победителю Кубка России Трошечкину

Специально провокационное название статьи...
Полузащитник «Химок» Александр Трошечкин может перейти в «Рубин». Переговоры уже идут, информирует «Матч ТВ».
Источник также пишет, что в борьбу за Трошечкина может включиться «Ахмат», который возглавит Андрей Талалаев. Именно он приглашал игрока в «Химки».
- Трошечкин в 2018 году взял Кубок России с «Тосно».
- В сезоне-2019/20 Трошечкин провел 32 матча, забил семь голов, сделал четыре результативные передачи.
- Рынок оценивает игрока в 550 тысяч евро.