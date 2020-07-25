Капелло: «Месси – гений и лучший футболист всех времен»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло охарактеризовал нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Итальянец считает аргентинца лучшим.

«Он гений. Считаю его лучшим футболистом всех времен. Он отождествляет «Барселону».

Я хотел подписать 17-летнего Месси в «Ювентус», – сказал Капелло Marca.