Капелло: «Месси – гений и лучший футболист всех времен»

Капелло: спартак это клуб невольника и мужеложца !
Стыдно за рылов !
Гыгы
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло охарактеризовал нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Итальянец считает аргентинца лучшим.
«Он гений. Считаю его лучшим футболистом всех времен. Он отождествляет «Барселону».
Я хотел подписать 17-летнего Месси в «Ювентус», – сказал Капелло Marca.
- Месси всю карьеру проводит в «Барселоне».
- Он шесть раз взял «Золотой мяч».
- В следующем году заполучить Месси попробует «Интер».