Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    2 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    3 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?

    Капелло: «Месси – гений и лучший футболист всех времен»

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло охарактеризовал нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Итальянец считает аргентинца лучшим.

    «Он гений. Считаю его лучшим футболистом всех времен. Он отождествляет «Барселону».

    Я хотел подписать 17-летнего Месси в «Ювентус», – сказал Капелло Marca.

    • Месси всю карьеру проводит в «Барселоне».
    • Он шесть раз взял «Золотой мяч».
    • В следующем году заполучить Месси попробует «Интер».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:53
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4553

      Борат 6 минут назад

      Капелло: спартак это клуб невольника и мужеложца !
      Стыдно за рылов !
      Гыгы

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78103
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru