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    «Вест Хэм» намерен продать Ярмоленко и еще двух игроков

    Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес готов продать трех футболистов. Речь идет об Андрее Ярмоленко, Фелипе Андерсоне и Албиане Айети, пишет «Чемпионат» со ссылкой на Mirror. В сумме они должны принести порядка 70 миллионов евро.

    Вырученные средства лондонцы хотят потратить на нападающего «Брентфорда» Саида Бенрахму. Его команда сыграет в плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ.

    • Ярмоленко играет за «Вест Хэм» с 2018 года.
    • В текущем сезоне украинец провел 22 матча АПЛ, забил четыре гола, сделал результативный пас.
    • За тур до финиша АПЛ «Вест Хэм» идет в таблице 15-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1592

      Mister_Tomsk 2 часа назад

      врятли они сток рубанут

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