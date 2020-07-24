«Вест Хэм» намерен продать Ярмоленко и еще двух игроков

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес готов продать трех футболистов. Речь идет об Андрее Ярмоленко, Фелипе Андерсоне и Албиане Айети, пишет «Чемпионат» со ссылкой на Mirror. В сумме они должны принести порядка 70 миллионов евро.
Вырученные средства лондонцы хотят потратить на нападающего «Брентфорда» Саида Бенрахму. Его команда сыграет в плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ.
- Ярмоленко играет за «Вест Хэм» с 2018 года.
- В текущем сезоне украинец провел 22 матча АПЛ, забил четыре гола, сделал результативный пас.
- За тур до финиша АПЛ «Вест Хэм» идет в таблице 15-м.
Источник: «Чемпионат»