«Вест Хэм» намерен продать Ярмоленко и еще двух игроков

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес готов продать трех футболистов. Речь идет об Андрее Ярмоленко, Фелипе Андерсоне и Албиане Айети, пишет «Чемпионат» со ссылкой на Mirror. В сумме они должны принести порядка 70 миллионов евро.

Вырученные средства лондонцы хотят потратить на нападающего «Брентфорда» Саида Бенрахму. Его команда сыграет в плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ.