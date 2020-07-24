Агент Влашича – о переходе в европейский клуб: «Все возможно»

Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, отреагировал на слухи о возможном трансфере своего клиента в европейский клуб.
«Трансферное окно открыто. При наличии предложения, которое устроит и ЦСКА, и Николу, всe возможно. Время покажет, что произойдeт. Но сейчас Влашич полностью сфокусирован на ЦСКА и держит свою форму на высоком уровне», – сказал агент.
- Влашич выступает за ЦСКА с лета 2018 года.
- За два сезона хавбек забил 21 гол и сделал 14 ассистов в 69 матчах.
- Рыночная стоимость хорвата – 17,5 миллиона евро.
- Ранее сообщалось, что Влашич может перейти в «Наполи» за 20 миллионов.
Источник: «Чемпионат»