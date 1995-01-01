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    Агент Влашича – о переходе в европейский клуб: «Все возможно»

    Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, отреагировал на слухи о возможном трансфере своего клиента в европейский клуб.

    «Трансферное окно открыто. При наличии предложения, которое устроит и ЦСКА, и Николу, всe возможно. Время покажет, что произойдeт. Но сейчас Влашич полностью сфокусирован на ЦСКА и держит свою форму на высоком уровне», – сказал агент.

    • Влашич выступает за ЦСКА с лета 2018 года.
    • За два сезона хавбек забил 21 гол и сделал 14 ассистов в 69 матчах.
    • Рыночная стоимость хорвата – 17,5 миллиона евро.
    • Ранее сообщалось, что Влашич может перейти в «Наполи» за 20 миллионов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:18
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1429

      ALEX ML 15 минут назад

      Закусывай

      0
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      Рейтинг: +331

      PFC CSKA MOSCOW 41 минуту назад

      Ещё сезончик надо тут побегать, дороже уйдёт

      0
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      Рейтинг: +17720

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Начался торг.

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