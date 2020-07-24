Агент Влашича – о переходе в европейский клуб: «Все возможно»

Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, отреагировал на слухи о возможном трансфере своего клиента в европейский клуб.

«Трансферное окно открыто. При наличии предложения, которое устроит и ЦСКА, и Николу, всe возможно. Время покажет, что произойдeт. Но сейчас Влашич полностью сфокусирован на ЦСКА и держит свою форму на высоком уровне», – сказал агент.